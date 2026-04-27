KAE Oλυμπιακός: «Εφιστούμε την προσοχή σε φαινόμενα παράνομης μεταπώλησης και αισχροκέρδειας»

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός με ανακοίνωση της επίστησε την προσοχή στους φιλάθλους της σε φαινόμενα παράνομης μεταπώλησης και αισχροκέρδειας όσον αφορά την προπώληση εισιτηρίων.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ θα ήθελε να επιστήσει την προσοχή όλων των φιλάθλων της σε φαινόμενα παράνομης μεταπώλησης εισιτηρίων που παρατηρούνται στο διαδίκτυο, είτε μέσω social media είτε μέσω διάφορων πλατφορμών μεταπώλησης.

Υπενθυμίζεται ότι οποιαδήποτε μεταπώληση μεμονωμένου εισιτηρίου είναι παράνομη. Όσοι εμπλέκονται σε τέτοιες ενέργειες, πέραν του ότι δεν θα μπορέσουν να εισέλθουν στο γήπεδο, εκτίθενται και σε σοβαρές ποινικές κυρώσεις. Το φαινόμενο έχει ενταθεί τις τελευταίες ώρες στα social media και κρίνεται απαραίτητο να επισημανθεί, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα κατά την είσοδο των φιλάθλων στους αγώνες των play offs της Ευρωλίγκας.

Η μοναδική επιτρεπόμενη ενέργεια είναι η δωρεάν μεταβίβαση εισιτηρίου διαρκείας, έως και δύο (2) ώρες πριν την έναρξη των αγώνων.

Εφιστούμε, λοιπόν, την προσοχή σε φαινόμενα παράνομης μεταπώλησης και αισχροκέρδειας, καθώς τα στοιχεία κάθε εισιτηρίου που εκδίδεται και διακινείται παρανόμως βρίσκονται στη διάθεση της ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ και των αρμόδιων αρχών»