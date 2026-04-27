Φαρίντ: «Περιμένω την ατμόσφαιρα των play-off, στόχος μου ήταν να φτάσω εδώ και να κερδίσω»

Ο Κένεθ Φαρίντ τόνισε πως όταν ήρθε στον Παναθηναϊκό στόχος του ήταν όχι μόνο η συμμετοχή στα play-off αλλά και η νίκη, ενώ υπογράμμισε πως ανυπομονεί να ζήσει την ατμόσφαιρα. Αποστολή στην Ισπανία.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

Για το τι σημαίνουν για εκείνον τα play-off: «Για εμένα σημαίνει περισσότερο physicality. Πρέπει να παίξουμε πιο δυνατή άμυνα. Θα υπάρχουν πιο πολλά χτυπήματα, pick-n-rolls, πιο πολλά πράγματα που πρέπει να συγκεντρωθείς και να κάνεις καλύτερα. Περιμένω αυτή την ατμόσφαιρα. Όταν ήρθα αυτός ήταν ο στόχος μου: να φτάσω να αγωνίζομαι εδώ και όχι απλά να παίξω αλλά να κερδίσω. Είμαστε συγκεντρωμένοι».

Για την Βαλένθια: «Πρέπει να ρίξουμε τον ρυθμό. Είδαμε φιλμ, την είδαμε να παίζουμε με άλλη ομάδα. Είδαμε ομάδες που τα κατάφεραν καλά απέναντί τους. Μία ομάδα που κερδίσαμε δύο φορές, η Ρεάλ. Πρέπει να παίξουμε λίγο όπως εκείνη, αλλά να είμαστε ο εαυτός μας και να παίξουμε το μπάσκετ που ξέρουμε».