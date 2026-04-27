Ο Παναθηναϊκός πετάει για Ισπανία και… πρασινίζει τη Βαλένθια

Ο Παναθηναϊκός AKTOR θα έχει τον κόσμο του στο πλευρό του κόντρα στην Βαλένθια, καθώς όλα δείχνουν πως θα είναι πάνω από 1.000 φίλαθλοί του σε κάθε ματς. Αποστολή στην Ισπανία.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR μέσω των play-in πήρε την πρόκριση στα play-off της Euroleague. Εκεί, θα αναμετρηθεί με την Βαλένθια και οι «πράσινοι» ταξιδεύουν για την Ισπανία. Ωστόσο, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν δεν ταξιδεύει μόνη της, καθώς έχει και τον κόσμο της στο πλευρό της.

Πιο συγκεκριμένα, πάνω από 350 φίλαθλοι ταξιδεύουν με την ομάδα με δύο τσάρτερ, ενώ συνολικά αναμένεται να υπάρξουν περισσότεροι από 1.000 οπαδοί του «τριφυλλιού» δίπλα στον Παναθηναϊκό σε κάθε ματς στην «Roig Arena».

Ο «πράσινος» κόσμος δείχνει για ακόμη μία φορά την… τρέλα του και την στήριξή του στην ομάδα και θα δώσει ένα ψυχολογικό boost στους παίκτες ώστε να γυρίσουν με (τουλάχιστον) ένα «διπλό» από την Ισπανία.