Σκαριόλο: «Η Βαλένθια πρέπει να περιμένει την καλύτερη φετινή εκδοχή του Παναθηναϊκού»

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο σε δηλώσεις του προειδοποίησε την Βαλένθια πως πρέπει να περιμένει την καλύτερη φετινή εκδοχή του Παναθηναϊκού.

Η Βαλένθια θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR για τα play-off της Euroleague και ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, Σέρτζιο Σκαριόλο, την προειδοποίησε πως πρέπει να περιμένει την καλύτερη εκδοχή του «τριφυλλιού».

«Από την αρχή της φετινής σεζόν αλλά και στη συνέχεια με τις προσθήκες θαυμάσιων παικτών που έχει κάνει θα μπορούσε να θεωρηθεί μία ομάδα που είναι για την πρώτη θέση φέτος. Μπορεί μέχρι τώρα να μην είχε τέτοια εικόνα αλλά ο Παναθηναϊκός παραμένει μια πολύ δυνατή ομάδα» ανέφερε αρχικά για τους «πράσινους».

Και συνέχισε: «Τώρα πια, σε αυτή τη φάση δεν έχεις κανένα μαξιλαράκι. Είτε νικάς και προχωράς είτε φεύγεις. Νομίζω ότι θα πρέπει η Βαλένθια να περιμένει την καλύτερη φετινή εκδοχή του Παναθηναϊκού. Ωστόσο, θεωρώ ότι εάν η Βαλένθια είναι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού της μπορεί να είναι άκρως ανταγωνιστική και να φέρει μια ισορροπία στις μεταξύ τους αναμετρήσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να κριθούν στις λεπτομέρειες, όπως η έδρα. Γνωρίζουν το πώς πρέπει να παίξουν με τον Παναθηναϊκό και το έχουν δείξει στην κανονική διάρκεια της σεζόν» είπε ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης.