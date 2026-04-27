Πρώτος παίκτης με 3.000 εύστοχα καλάθια στα play-offs ο Λεμπρόν

Οι Λος Άντζελες Λέικερς δεν κατάφεραν να «σκουπίσουν» τους Χιούστον Ρόκετς, καθώς ηττήθηκαν με 115-96 στo Game 4. Έτσι, θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν την πρόκριση και να τελειώσουν την σειρά στην έδρα τους.
Παρά την κακή εμφάνιση, ο Λεμπρόν Τζέιμς «έγραψε» ξανά ιστορία στο ΝΒΑ. Πιο συγκεκριμένα, έγινε ο πρώτος παίκτης που φτάνει τα 3.000 εύστοχα καλάθια στα play-offs. Ο Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ ακολουθεί με 2.356 καλάθια, ενώ τρίτος στην λίστα είναι ο Μάικλ Τζόρνταν με 2.188.
Per Lakers: With his second field goal tonight at Houston, LeBron James recorded his 3,000th career playoff field goal, becoming the first player in NBA history to reach the mark.— Ryan Ward (@RyanWardLA) April 27, 2026
1. LeBron James (3,000)
2. Kareem Abdul-Jabbar (2,356)
3. Michael Jordan (2,188)