Επέστρεψε με double-double στην αγωνιστική δράση ο Εμπίιντ (vid)

Μετά από επτά αγώνες ο Τζοέλ Εμπίιντ επέστρεψε στην αγωνιστική δράση και πέτυχε double-double στο Game 4 απέναντι στους Σέλτικς.

Οι Μπόστον Σέλτικς κατάφεραν να πάρουν το «διπλό» με 128-96 και έτσι έκαναν το 3-1 στην σειρά. Οι Σίξερς πλέον βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο, όμως τώρα έχουν τον Τζοέλ Εμπίιντ στην διάθεσή τους και ελπίζουν να διατηρήσουν ζωντανή τη σειρά και να επιστρέψουν στην έδρα τους.

Ο έμπειρος σέντερ επέστρεψε στην αγωνιστική δράση μετά από επτά παιχνίδια, αφού είχε μείνει εκτός λόγω σκωληκοειδεκτομή. Ο Εμπίιντ κατευθείαν κατάφερε να προσφέρει πράγματα στην ομάδα του, τελειώνοντας τον αγώνα με 26 πόντους, 10 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ σε 34:03 στο παρκέ.