Μείωσαν σε 3-1 τη σειρά με τους Λέικερς οι Ρόκετς (vid)

Οι Χιούστον Ρόκετς επικράτησαν 115-96 των Λος Άντζελες Λέικερς στο Game 4.

Μαχητικοί εμφανίστηκαν οι Ρόκετς στο Game 4 και επικράτησαν 115-96 των Λέικερς στο Χιούστον, μειώνοντας τη σειρά σε 3-1.

Τίποτα δεν πήγε καλά στους «λιμνανθρώπους», ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο και έχασαν το παιχνίδι. Οι Ρόκετς είχαν σε καλή βραδιά τον Τόμσον με 23 πόντους και 7 ασίστ, ενώ ο Ίσον σημείωσε 20 πόντους, με 8 ριμπάουντ.

Οι Λέικερς δεν είχαν τύχη με 5/22 τρίποντα, με τον «διπλό» Άιτον να ξεχωρίζει, έχοντας 19 πόντους και 10 ριμπάουντ. Ο ΛεΜπρόν έμεινε στους 10 πόντους, μοιράζοντας και 9 ασίστ.

