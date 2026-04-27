Οι Σέλτικς «διέλυσαν» τους Σίξερς και θέλουν μια νίκη για την πρόκριση

Οι «Κέλτες» έκαναν επίδειξη δύναμης στην έδρα των Φιλαδέλφεια 76ερς, πανηγυρίζοντας με άνεση τη νίκη (96-128), για το 3-1 στη σειρά του πρώτου γύρου των playoffs.

Οι Σέλτικς μπήκαν στο ματς με άγριες διαθέσεις, κλείνοντας το πρώτο δωδεκάλεπτο προηγούμενοι με 18-34, ενώ πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο έχοντας προβάδισμα 18 πόντων (38-56).

Στο δεύτερο ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι δεν έριξαν ρυθμό και συνέχισαν να «βομβαρδίζουν» το καλάθι των Σίξερς, για να φτάσουν με μεγάλη άνεση στη νίκη, που τους φέρνει προηγούμενους με 3-1 στη σειρά.

Πλέον οι Σέλτικς χρειάζονται μια νίκη για να προκριθούν στα ημιτελικά της ανατολικής περιφέρειας και η σειρά θα μεταφερθεί στην έδρα τους για το Game 5.

O Πέιτον Πρίτσαρντ με 32 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους «Κέλτες», με τον Τζοέλ Εμπίιντ να ξεχωρίζει για τους Σίξερς έχοντας 26 πόντους, 10 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

