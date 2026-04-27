Την... γλίτωσαν με πρόστιμο Γιόκιτς και Ραντλ για το επεισόδιο στο Τίμπεργουλβς-Νάγκετς

Με χρηματικό πρόστιμο τιμωρήθηκε ο Νίκολα Γιόκιτς και ο Τζούλιους Ραντλ, για το επεισόδιο που υπήρξε στο φινάλε του Game 4 των Μινεσότα Τίμπεργουλβς με τους Ντένβερ Νάγκετς.

Λίγο πριν την εκπνοή της αναμέτρησης ο Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς, δεν τήρησε το fair play και σκόραρε, ενώ το ματς είχε ήδη κριθεί υπέρ των Τίμπεργουλβς, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του Νίκολα Γιόκιτς.

Ο Σέρβος σέντερ ζήτησε σε έντονο ύφος τον λόγο από τον ΜακΝτάνιελς και προκλήθηκε σύρραξη ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων, με το NBA να ανοίγει έρευνα για το περιστατικό.

Τελικά, η πειθαρχική επιτροπή της Λίγκας, τιμώρησε τον Νίκολα Γιόκιτς με πρόστιμο 50 χιλιάδων δολαρίων και τον Τζούλιους Ραντλ που ενεπλάκη στο επεισόδιο με 35 χιλιάδες δολάρια.