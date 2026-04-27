Την... γλίτωσαν με πρόστιμο Γιόκιτς και Ραντλ για το επεισόδιο στο Τίμπεργουλβς-Νάγκετς

Λίγο πριν την εκπνοή της αναμέτρησης ο Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς, δεν τήρησε το fair play και σκόραρε, ενώ το ματς είχε ήδη κριθεί υπέρ των Τίμπεργουλβς, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του Νίκολα Γιόκιτς.
Ο Σέρβος σέντερ ζήτησε σε έντονο ύφος τον λόγο από τον ΜακΝτάνιελς και προκλήθηκε σύρραξη ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων, με το NBA να ανοίγει έρευνα για το περιστατικό.
Τελικά, η πειθαρχική επιτροπή της Λίγκας, τιμώρησε τον Νίκολα Γιόκιτς με πρόστιμο 50 χιλιάδων δολαρίων και τον Τζούλιους Ραντλ που ενεπλάκη στο επεισόδιο με 35 χιλιάδες δολάρια.
NBA discipline for Denver-Minnesota scuffle in Game 4:— Shams Charania (@ShamsCharania) April 26, 2026
