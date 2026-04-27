Την... γλίτωσαν με πρόστιμο Γιόκιτς και Ραντλ για το επεισόδιο στο Τίμπεργουλβς-Νάγκετς

Με χρηματικό πρόστιμο τιμωρήθηκε ο Νίκολα Γιόκιτς και ο Τζούλιους Ραντλ, για το επεισόδιο που υπήρξε στο φινάλε του Game 4 των Μινεσότα Τίμπεργουλβς με τους Ντένβερ Νάγκετς.

Λίγο πριν την εκπνοή της αναμέτρησης ο Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς, δεν τήρησε το fair play και σκόραρε, ενώ το ματς είχε ήδη κριθεί υπέρ των Τίμπεργουλβς, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του Νίκολα Γιόκιτς.

Ο Σέρβος σέντερ ζήτησε σε έντονο ύφος τον λόγο από τον ΜακΝτάνιελς και προκλήθηκε σύρραξη ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων, με το NBA να ανοίγει έρευνα για το περιστατικό.

Τελικά, η πειθαρχική επιτροπή της Λίγκας, τιμώρησε τον Νίκολα Γιόκιτς με πρόστιμο 50 χιλιάδων δολαρίων και τον Τζούλιους Ραντλ που ενεπλάκη στο επεισόδιο με 35 χιλιάδες δολάρια.

Την... γλίτωσαν με πρόστιμο Γιόκιτς και Ραντλ για το επεισόδιο στο Τίμπεργουλβς-Νάγκετς