Το έκαναν ξανά: Με ανατροπή οι Σπερς λύγισαν τους Μπλέιζερς για το 3-1 στη σειρά

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς έχουν βρει το... κουμπί των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς και με νέα ανατροπή (93-114), πήραν σαφές προβάδισμα πρόκρισης στα ημιτελικά της Δύσης.

Λίγα 24ωρα μετά την ανατροπή που έκαναν στο Game 3, οι Σπερς το επανέλαβαν και στο τέταρτο παιχνίδι αλώνοντας εκ νέου την έδρα των Μπλέιζερς, για να κάνουν το 3-1 στη σειρά, απέχοντας μια νίκη από την πρόκριση.

Οι γηπεδούχοι ήταν ανώτεροι στο πρώτο μέρος, όπου προηγήθηκαν με 25-23 στην λήξη της πρώτης περιόδου και με επί μέρους 33-18 στο δεύτερο δωδεκάλεπτο έκλεισαν το ημίχρονο στο +17 (58-41)!

Στο δεύτερο ημίχρονο, όμως η εικόνα του αγώνα άλλαξε πλήρως, αφού οι Σπερς ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους και έκαναν επί μέρους 16-33 στην τρίτη περίοδο, με τις δύο ομάδες να μπαίνουν στο τελευταίο δωδεκάλεπτο ισόπαλες με 74-74.

Τα «Σπιρούνια», συνέχισαν με τον ίδιο ρυθμό και στην τέταρτη περίοδο, όπου έτρεξαν επί μέρους 19-40, για να κάνουν μια επική ανατροπή και να φτάσουν στο φινάλε να πανηγυρίσουν μια άνετη νίκη.

O Bίκτορ Ουεμπανιάμα με 27 πόντους, 11 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 7 μπλοκ ήταν ο κορυφαίος για τους Σαν Αντόνιο Σπερς, με τον Ντένι Αβντίγια να ξεχωρίζει για τους Μπλέιζερς έχοντας 26 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

