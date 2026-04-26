Παναγιώτης Ηλιάδης: «Συγγνώμη για τον υποβιβασμό, θα συνεχίσουμε με όποιες δυνάμεις διαθέτουμε»

Ο Πανιώνιος υποβιβάστηκε στην Elite League και ο εκ των ιδιοκτητών του απολογήθηκε μέσω ανάρτησης στα social media.

Ο Πανιώνιος έχασε χθες από τον Αρη και υποβιβάστηκε στην Elite League, βυθίζοντας σε απογοήτευση τον κόσμο του.

Ο εκ των ιδιοκτητών της ομάδας, Παναγιώτης Ηλιάδης, τοποθετήθηκε σχετικά πριν από λίγο με ανάρτησή του στα social media:

«Καλησπέρα σε όλες κ όλους, αυτό που ακολουθεί δεν είναι επίσημη/δημόσια τοποθέτηση της ΚΑΕ Πανιώνιος, αλλά ένα προσωπικό μήνυμα σε όσους αγαπάνε διαχρονικά κ ειλικρινά τον Πανιώνιο κ τη Νέα Σμύρνη μας.

Σε εσάς που άδολα κ ειλικρινά στηρίξατε την ομάδα στα λίγα ως ελάχιστα εύκολα κ στα πολλά κ βασανιστικά δύσκολα της φετινής χρονιάς, στους "Πεταλικούς", στους "Πάνθηρες" κ στους υπόλοιπους φιλάθλους που ήταν Παρόντες στο γήπεδο από τα Court Seats ως τα Πέταλα, σε αυτή τη τόσο δυστοπική χρονιά, ως ένας από τους δύο προέδρους της ΚΑΕ Πανιώνιος, σας ζητώ εκ μέρους μας, Ειλικρινά Συγνώμη για τις λάθος επιλογές, την μη αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων κ φυσικά το αρνητικό τελικό αποτέλεσμα κ κλείνω με μία κ μόνη υπόσχεση:

Ως Προέδροι της ΚΑΕ Πανιώνιος θα Συνεχίσουμε με ¨Οποιες κ Όσες δυνάμεις διαθέτουμε για να φθάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα κ να κάνουμε περήφανο το κόσμο του Πανιωνίου & τη Πόλη μας».