Ρεπό και ανάσες στον ΠΑΟΚ ενόψει τελικού στο Μπιλμπάο

Απαραίτητες ανάσες πήραν σήμερα οι παίκτες του ΠΑΟΚ μετά από ένα απαιτητικό πρόγραμμα διαδοχικών παιχνιδιών και ενόψει του αγώνα τίτλου.

Μετά τη νίκη επί του Αμαρουσίου (101-85) στην τελευταία αγωνιστική ο ΠΑΟΚ σκαρφάλωσε στην 3η θέση, όπου με πλεονέκτημα έδρας θα αντιμετωπίσει την επόμενη Κυριακή το Περιστέρι στα προημιτελικά των playoffs.

Λόγω του μεγάλο και σημαντικού αγωνιστικού φορτίου, ο Παντελής Μπούτσκος έδωσε ρεπό σήμερα στους παίκτες του, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ξεκουραστούν σωματικά και πνευματικά, προκειμένου αύριο να μπουν ξανά στο παρκέ για την προετοιμασία του δεύτερου τελικού.

Ο Δικέφαλος θα προπονηθεί Κυριακή και Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη και την Τρίτη θα αναχωρήσει με πτήση τσάρτερ για το Μπιλμπάο. Εκεί, την Τετάρτη (29/4, 21:00) ο ΠΑΟΚ θα κληθεί να προστατεύσει τη νίκη των έξι πόντων (79-73) από τον τελικό στο Παλατάκι, έχοντας στο πλευρό του και την συμπαράσταση των φιλάθλων του.