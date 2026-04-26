Δεν το… κουνάει ο Ναν: «Θα έκανα τατουάζ το τριφύλλι με ένα τρόπαιο - Ίσως προσθέσω και άλλα σε αυτό»

Ο Κέντρικ Ναν μίλησε για τα τατουάζ σε μία ξεχωριστή συνέντευξή του και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στον Παναθηναϊκό.

Ο Αμερικανός σκόρερ των «πρασίνων» τόνισε πως δεν πρόκειται να πάει… πουθενά, ενώ σημείωσε τι τατουάζ θα διάλεγε να κάνει.

«Αν έκαναν ένα νεό τατουάζ αύριο , θα έκανα ένα τριφύλλι, σαν το λογότυπο του Παναθηναϊκού, μαζί με ένα τρόπαιο ή κάτι τέτοιο» είπε ο Ναν και πρόσθεσε:

«Δεν σκοπεύω να φύγω σύντομα, αλλά νομίζω ότι ίσως έχω ακόμη πράγματα να προσθέσω σε αυτό το τατουάζ».