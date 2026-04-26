Κορυφαίος της κανονικής περιόδου ο Μουρ, πρώτος σκόρερ ο Μπάρτλεϊ

Η κανονική περίοδος της Stoiximan GBL ολοκληρώθηκε και η στατιστική ανέδειξε τους κορυφαίους του πρωταθλήματος.

Βάσει αριθμών και της επίσημης καταμέτρησης της διοργανώτριας αρχής κορυφαίος παίκτης στην κανονική περίοδο αναδείχθηκε ο Μπεν Μουρ. Ο σέντερ του ΠΑΟΚ συγκέντρωσε 390 βαθμούς στην αξιολόγηση, τους περισσότερους από κάθε άλλο παίκτη, έχοντας σε 24 παιχνίδια, 12 πόντους, 7 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ σε 25 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο.

Πίσω από τον Μουρ ακολούθησαν ο Φρανκ Μπάρτλεϊ της ΑΕΚ με 371 βαθμούς με 16,5 πόντους, 3,7 ριμπάουντ, 3,7 ασίστ και 1,1 κλέψιμο ανά παιχνίδι σε 30 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο. Την καλύτερη πεντάδα συμπληρώνουν δύο παίκτες του Ολυμπιακού, ο Ντόντα Χολ (366), ο Σάσα Βεζένκοφ (355) και ο Μπράις Τζόουνς (349) του Άρη, ενώ μαζί με τον Αμερικανό γκαρντ στην 5η θέση ισοβαθμεί και ο Άλεκ Πίτερς του Ολυμπιακού.

Όσον αφορά τον τίτλο του κορυφαίου σκόρερ σε σύνολο πόντων, αυτός πήγε στον Μπάρτλεϊ με 396 πόντους (16,5) και ακολούθησαν οι Μπράντον Τζέφερσον (Καρδίτσα) με 367 (15,3), Μπράις Τζόουνς (Άρης) με 344 (14,9), Τάι Νίκολς (Περιστέρι) με 337 (14,6) και Τάιρι Απλμπι (Μύκονος) με 334 (13,9).

Να σημειωθεί πως στους μέσους όρους πόντων, κορυφαίος ήταν ο Ρομπ Γκρέι του Προμηθέα με 20,1 σε 16 παιχνίδια και ακολούθησαν ο Τέβιν Μακ του Κολοσσού με 18,3 (15 ματς) και ο Αμίν Νουά του Άρη με 17,8 (18 ματς).

Τέλος, πρώτος στις ασίστ αναδείχθηκε ο Άπλμπι (137), πρώτος στα ριμπάουντ ο Μουρ (169), πρώτος στα κοψίματα ο Ομάρ Πέιν του Περιστερίου (47) και πρώτος στα κλεψίματα ο Δημήτρη Μωραΐτης του Ηρακλή (44).