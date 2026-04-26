Ξεμένουν από γκαρντ οι Τίμπεργουλβς, τραυματίστηκε και ο Έντουαρντς μετά τον ΝτιΒιτσέντζο

Ο Άντονι Έντουαρντς τραυματίστηκε στην νίκη των Τίμπεργουλβς επί των Νάγκετς (112-96) στο Game4 της σειράς, όπου οι «Λύκοι» έκαναν το 3-1.
Τα αποτελέσματα των εξετάσεων έδειξαν υπερέκταση στο αριστερό γόνατο και ένα οστικό μώλωπα, όμως απέφυγε τα χειρότερα, καθώς δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα με τους συνδέσμους, σύμφωνα με το ESPN.
H επιστροφή του στα παρκέ είναι αδιευκρίνιστη και θα εξαρτηθεί από την κατάστασή του, με τον Σαμς Σαράνια να αναφέρει πως θα απουσιάσει σίγουρα για αρκετό καιρό.
Να θυμίσουμε ότι οι Τίμπεργουλβς έχασαν και τον Ντόντε ΝτιΒιτσέντζο πρόσφατα επίσης με τραυματισμό, και θα παρουσιαστούν αποδεκατισμένοι στα γκαρντ, στο Game5 απέναντι στην παρέα του Νίκολα Γιόκιτς.
O Έντουαρντς αγωνίστηκε μόλις 18', και σκόραρε 5 πόντους, μαζί με 3 ριμπάουντ.
Just in: Minnesota Timberwolves star Anthony Edwards has sustained a bone bruise and hyperextension in his left knee and is expected to miss multiple weeks, sources tell ESPN. Results showed Edwards avoided any ligament damage, but he will now miss time. pic.twitter.com/zVgDQtxXRd— Shams Charania (@ShamsCharania) April 26, 2026