Ξεμένουν από γκαρντ οι Τίμπεργουλβς, τραυματίστηκε και ο Έντουαρντς μετά τον ΝτιΒιτσέντζο

Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς έκαναν το 3-1 απέναντι στους Νάγκετς στη σειρά, όμως έχασαν με τραυματισμό τον Άντονι Έντουαρντς, ο οποίος θα απουσιάσει για αρκετό διάστημα.

Ο Άντονι Έντουαρντς τραυματίστηκε στην νίκη των Τίμπεργουλβς επί των Νάγκετς (112-96) στο Game4 της σειράς, όπου οι «Λύκοι» έκαναν το 3-1.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων έδειξαν υπερέκταση στο αριστερό γόνατο και ένα οστικό μώλωπα, όμως απέφυγε τα χειρότερα, καθώς δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα με τους συνδέσμους, σύμφωνα με το ESPN.

H επιστροφή του στα παρκέ είναι αδιευκρίνιστη και θα εξαρτηθεί από την κατάστασή του, με τον Σαμς Σαράνια να αναφέρει πως θα απουσιάσει σίγουρα για αρκετό καιρό.

Να θυμίσουμε ότι οι Τίμπεργουλβς έχασαν και τον Ντόντε ΝτιΒιτσέντζο πρόσφατα επίσης με τραυματισμό, και θα παρουσιαστούν αποδεκατισμένοι στα γκαρντ, στο Game5 απέναντι στην παρέα του Νίκολα Γιόκιτς.

O Έντουαρντς αγωνίστηκε μόλις 18', και σκόραρε 5 πόντους, μαζί με 3 ριμπάουντ.