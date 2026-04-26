Euroleague για το τρομερό κάρφωμα του Λεσόρ: «Υπέροχο να τον βλέπεις να πηδάει έτσι» (vid)

Στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού AKTOR με την Μονακό για τα pla-in ο Ματίας Λεσόρ προσέφερε το πιο εντυπωσιακό highlight του αγώνα. Πιο συγκεκριμένα, ο Γάλλος σέντερ… απογειώθηκε και κάρφωσε με δύναμη, ξεσηκώνοντας το «T-Center».
H Euroleague δημοσίευσε ένα βίντεο με αρκετές λήψεις από την τρομερή αυτή φάση και έγραψε χαρακτηριστικά στην λεζάντα: «Είναι πάντα υπέροχο να βλέπεις τον Λεσόρ να πηδάει έτσι».
Δείτε την ανάρτηση:
🪽 It’s always great to see @ThiasLsf’s hops like that!— EuroLeague (@EuroLeague) April 26, 2026
All angles brought to you by @Visa pic.twitter.com/pZKPEcu3M8