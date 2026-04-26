Euroleague για το τρομερό κάρφωμα του Λεσόρ: «Υπέροχο να τον βλέπεις να πηδάει έτσι» (vid)

H Euroleague με ανάρτησή της αποθέωσε τον Ματίας Λεσόρ για το τρομερό του κάρφωμα στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού AKTOR με την Μονακό.

Στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού AKTOR με την Μονακό για τα pla-in ο Ματίας Λεσόρ προσέφερε το πιο εντυπωσιακό highlight του αγώνα. Πιο συγκεκριμένα, ο Γάλλος σέντερ… απογειώθηκε και κάρφωσε με δύναμη, ξεσηκώνοντας το «T-Center».

H Euroleague δημοσίευσε ένα βίντεο με αρκετές λήψεις από την τρομερή αυτή φάση και έγραψε χαρακτηριστικά στην λεζάντα: «Είναι πάντα υπέροχο να βλέπεις τον Λεσόρ να πηδάει έτσι».

Δείτε την ανάρτηση: