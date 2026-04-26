Μύκονος Betsson: «Από το… cement floor στο glass floor έξι χρόνια δρόμος» (vid)

Η Μύκονος Betsson με ένα πολύ όμορφο βίντεο έδειξε το τρομερό… άλμα που έχει κάνει σε έξι χρόνια, καθώς από τα τσιμέντα βρέθηκε να αγωνίζεται στο glass floor.

H Μύκονος Betsson συνεχίζει να ζει το… παραμύθι της καθώς τερμάτισε στην έβδομη θέση της Stoiximan Greek Basketball League και έτσι πήρε το «εισιτήριο» για τα play-offs.

Εκεί θα αναμετρηθεί με τον Παναθηναϊκό AKTOR και με μία πολύ όμορφη ανάρτηση έδειξε την τρομερή πρόοδο που έχει πετύχει σε έξι χρόνια.

«Από το cement floor στο glass floor 6 χρόνια δρόμος. Το “μην τα παρατάς”, η δική μας εκδοχή. Next: Playoffs 2026» έγραψε στο post της και το συνόδευσε με ένα βίντεο από το πρόσφατο ματς με το «τριφύλλι» μαζί με ένα από τα γηπεδάκια στην Μύκονο από το 2020.

