Τα συγχαρητήρια του Στόιτσκοφ στον Βεζένκοφ: «Έγραψες το όνομά σου στην ιστορία» (vid)

Ο θρύλος της Βουλγαρίας, Χρίστο Στόιτσκοφ, συνεχάρη τον Σάσα Βεζένκοφ για την κατάκτηση του βραβείου του MVP της Euroleague. «Συγχαρητήρια Σάσα. Τι στιγμή για την Βουλγαρία! Έκανες ένα ολόκληρο έθνος να σηκωθεί όρθιο! Να θυμάσαι αυτό: Έγραψες το όνομά σου στην ιστορία! Η Βουλγαρία είναι περήφανη και εγώ είμαι πολύ περήφανος. Τώρα εσύ και οι συμπαίκτες σου να πάτε να κερδίσε τον τίτλο. Το αξίζεις. Είσαι ο καλύτερος. Σε όλους τους οπαδούς του Ολυμπιακού, τι τρομερή εμπειρία. Χαιρετισμούς, Χρίστο Στόιτσκοφ, αντίο» ανέφερε στο βίντεο.

Ο Βεζένκοφ δεν έκρυψε την χαρά του αφού το παρακολούθησε και είπε: «Είναι θρύλος, ανατρίχιασα. Είναι θρύλος. Τον ξέρουν σε όλον τον κόσμο. Έχω την τιμή να τον ξέρω προσωπικά, έχω πάρει πράγματα από αυτόν. Μιλάμε μερικές φορές, ειδικά στην Μπαρτσελόνα όταν έζησα δύσκολες στιγμές, όταν δεν έπαιζα πολύ, και απλά μου έλεγε να συνεχίσω να δουλεύω και να μην σταματήσω να πιστεύω στον εαυτό μου».

