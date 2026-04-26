Βεζένκοφ: Ο δεύτερος παίκτης με δύο βραβεία MVP στην Euroleague

Ο Σάσα Βεζένκοφ έχει μόλις ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία της Euroleague που κερδίζει για δεύτερη φορά το βραβείο του MVP.

Ο Σάσα Βεζένκοφ αναδείχθηκε MVP της Euroleague και πανηγύρισε για δεύτερη φορά την κατάκτηση του βραβείου. Μάλιστα, έτσι μπήκε και σε μία ξεχωριστή λίστα, στην οποία ήταν μόνος ο Άντονι Πάρκερ.

Πιο συγκεκριμένα, έγινε ο δεύτερος παίκτης που κατακτά δύο φορές το βραβείο (2022-23, 2025-26), με τον Αμερικανό να το έχει πετύχει τις σεζόν 2004-05 και 2005-06.

Αναλυτικά όλοι οι MVPs της Euroleague:

2004-05 Άντονι Πάρκερ (Μακάμπι Τελ Αβίβ)

2005-06 Άντονι Πάρκερ (Μακάμπι Τελ Αβίβ)

2006-07 Θοδωρής Παπαλουκάς (ΤΣΣΚΑ Μόσχας)

2007-08 Ραμούνας Σισκάουσκας (ΤΣΣΚΑ Μόσχας)

2008-09 Χουάν Κάρλος Ναβάρο (Μπαρτσελόνα)

2009-10 Μίλος Τεόντοσιτς (Ολυμπιακός)

2010-11 Δημήτρης Διαμαντίδης (Παναθηναϊκός)

2011-12 Αντρέι Κιριλένκο (ΤΣΣΚΑ Μόσχας)

2012-13 Βασίλης Σπανούλης (Ολυμπιακός)

2013-14 Σέρχιο Ροντρίγκεθ (Ρεάλ Μαδρίτης)

2014-15 Νεμάνια Μπιέλιτσα (Φενερμπαχτσέ)

2015-16 Νάντο Ντε Κολό (ΤΣΣΚΑ Μόσχας)

2016-17 Σέρχιο Γιουλ (Ρεάλ Μαδρίτης)

2017-18 Λούκα Ντόντσιτς (Ρεάλ Μαδρίτης)

2018-19 Γιαν Βέσελι (Φενερμπαχτσέ)

2019-20 -

2020-21 Βασίλιε Μίσιτς (Αναντολού Εφές)

2021-22 Νίκολα Μίροτιτς (Μπαρτσελόνα)

2022-23 Σάσα Βεζένκοφ (Ολυμπιακός)

2023-24 Μάικ Τζέιμς (Μονακό)

2024-25 Κέντρικ Ναν (Παναθηναϊκός)

2025-26 Σάσα Βεζένκοφ (Ολυμπιακός)