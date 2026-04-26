Βεζένκοφ: Ο δεύτερος παίκτης με δύο βραβεία MVP στην Euroleague

Ο Σάσα Βεζένκοφ αναδείχθηκε MVP της Euroleague και πανηγύρισε για δεύτερη φορά την κατάκτηση του βραβείου. Μάλιστα, έτσι μπήκε και σε μία ξεχωριστή λίστα, στην οποία ήταν μόνος ο Άντονι Πάρκερ.
Πιο συγκεκριμένα, έγινε ο δεύτερος παίκτης που κατακτά δύο φορές το βραβείο (2022-23, 2025-26), με τον Αμερικανό να το έχει πετύχει τις σεζόν 2004-05 και 2005-06.
Αναλυτικά όλοι οι MVPs της Euroleague:
2004-05 Άντονι Πάρκερ (Μακάμπι Τελ Αβίβ)
2005-06 Άντονι Πάρκερ (Μακάμπι Τελ Αβίβ)
2006-07 Θοδωρής Παπαλουκάς (ΤΣΣΚΑ Μόσχας)
2007-08 Ραμούνας Σισκάουσκας (ΤΣΣΚΑ Μόσχας)
2008-09 Χουάν Κάρλος Ναβάρο (Μπαρτσελόνα)
2009-10 Μίλος Τεόντοσιτς (Ολυμπιακός)
2010-11 Δημήτρης Διαμαντίδης (Παναθηναϊκός)
2011-12 Αντρέι Κιριλένκο (ΤΣΣΚΑ Μόσχας)
2012-13 Βασίλης Σπανούλης (Ολυμπιακός)
2013-14 Σέρχιο Ροντρίγκεθ (Ρεάλ Μαδρίτης)
2014-15 Νεμάνια Μπιέλιτσα (Φενερμπαχτσέ)
2015-16 Νάντο Ντε Κολό (ΤΣΣΚΑ Μόσχας)
2016-17 Σέρχιο Γιουλ (Ρεάλ Μαδρίτης)
2017-18 Λούκα Ντόντσιτς (Ρεάλ Μαδρίτης)
2018-19 Γιαν Βέσελι (Φενερμπαχτσέ)
2019-20 -
2020-21 Βασίλιε Μίσιτς (Αναντολού Εφές)
2021-22 Νίκολα Μίροτιτς (Μπαρτσελόνα)
2022-23 Σάσα Βεζένκοφ (Ολυμπιακός)
2023-24 Μάικ Τζέιμς (Μονακό)
2024-25 Κέντρικ Ναν (Παναθηναϊκός)
2025-26 Σάσα Βεζένκοφ (Ολυμπιακός)