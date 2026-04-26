«Συνάντηση την Τρίτη ανάμεσα σε Euroleague και ΝΒΑ για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ»

Euroleague και ΝΒΑ θα πραγματοποιήσουν μία κρίσιμη συνάντηση στα γραφεία της FIBA στην Γενεύη την Τρίτη (28/4) για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ σύμφωνα με την «Marca».

Η κατάσταση στο ευρωπαϊκό μπάσκετ παραμένει αβέβαιη, καθώς το ΝΒΑ επιθυμεί να δημιουργήσει μία νέα λίγκα στην Ευρώπη. Φυσικά, αυτό μόνο εύκολο δεν θα είναι και FIBA, Euroleague και ΝΒΑ καλούνται να βρουν την καλύτερη λύση για το άθλημα.

Σύμφωνα με την «Marca», τις επόμενες μέρες θα πραγματοποιηθεί μία κρίσιμη συνάντηση. Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ανώτεροι εκπρόσωποι από την Euroleague και το ΝΒΑ θα συναντηθούν την Τρίτη (28/4) στα γραφεία της FIBA στην Γενεύη για να συζητήσουν για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Μάλιστα, όπως σημειώνεται οι Τσους Μπουένο (CEO της Euroleague), Γιώργος Αϊβαζόγλου (ΝΒΑ Europe and Middle East Managing Director) και ο Άνταμ Σίλβερ (Κομισάριος του ΝΒΑ) θα δώσουν το «παρών» στην συνάντηση, ώστε να βρεθεί η καλύτερη λύση για όλες τις πλευρές και να αποφευχθεί μία νέα... διάσπαση όπως είχε γίνει το 2000-01 με την Euroleague και την FIBA Suproleague.