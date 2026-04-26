MVP της Euroleague ο Σάσα Βεζένκοφ (vid)

Ο Σάσα Βεζένκοφ αναδείχθηκε MVP της Euroleague για την κανονική περίοδο, κερδίζοντας το βραβείο για δεύτερη φορά στην καριέρα του.

Η κανονική περίοδος της Euroleague έχει ολοκληρωθεί και η διοργάνωση έκανε γνωστό τον MVP για τη σεζόν 2025-26. Αυτός δεν ήταν άλλος από τον Σάσα Βεζένκοφ του Ολυμπιακού. Έτσι, ο έμπειρος φόργουορντ κατέκτησε για δεύτερη φορά στην καριέρα του το βραβείο (το κέρδισε τη σεζόν 2022-23) και έγινε ο πρώτος παίκτης μετά τον Άντονι Πάρκερ (2004-05, 2005-06) που το καταφέρνει αυτό.

Δεύτερος στην ψηφοφορία βγήκε ο Σιλβέν Φρανσίσκο της Ζαλγκίρις Κάουνας, ενώ τρίτος τερμάτισε ο Ελάιζα Μπράιαντ της Χάποελ Τελ Αβίβ.

🤩 Woke up to film… ended up with the 2025/26 EuroLeague MVP.



The Angelopoulos brothers were present alongside @K_pap16 & Nikola Milutinov.



Sasha Vezenkov just delivered one of the most dominant seasons we’ve seen in years.



He’s the Most Valuable Player of the season.



Tune… pic.twitter.com/FNJWehsMc3 — EuroLeague (@EuroLeague) April 26, 2026

Ο Βεζένκοφ φέτος αγωνίστηκε σε 34 παιχνίδια (όλα βασικός) και σε 28:22 στο παρκέ μέτρησε 19,4 πόντους, 6,6 ριμπάουντ, 1,3 ασίστ, 0,6 κλεψίματα, 0,1 μπλοκ και 23,1 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.

«Ασταμάτητος. Aσύγκριτος. Αναπόφευκτος» αναφέρει μεταξύ άλλων η συγχαρητήρια ανάρτηση της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ.