MVP της Euroleague ο Σάσα Βεζένκοφ (vid)

Η κανονική περίοδος της Euroleague έχει ολοκληρωθεί και η διοργάνωση έκανε γνωστό τον MVP για τη σεζόν 2025-26. Αυτός δεν ήταν άλλος από τον Σάσα Βεζένκοφ του Ολυμπιακού. Έτσι, ο έμπειρος φόργουορντ κατέκτησε για δεύτερη φορά στην καριέρα του το βραβείο (το κέρδισε τη σεζόν 2022-23) και έγινε ο πρώτος παίκτης μετά τον Άντονι Πάρκερ (2004-05, 2005-06) που το καταφέρνει αυτό.
Δεύτερος στην ψηφοφορία βγήκε ο Σιλβέν Φρανσίσκο της Ζαλγκίρις Κάουνας, ενώ τρίτος τερμάτισε ο Ελάιζα Μπράιαντ της Χάποελ Τελ Αβίβ.
Ο Βεζένκοφ φέτος αγωνίστηκε σε 34 παιχνίδια (όλα βασικός) και σε 28:22 στο παρκέ μέτρησε 19,4 πόντους, 6,6 ριμπάουντ, 1,3 ασίστ, 0,6 κλεψίματα, 0,1 μπλοκ και 23,1 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.
«Ασταμάτητος. Aσύγκριτος. Αναπόφευκτος» αναφέρει μεταξύ άλλων η συγχαρητήρια ανάρτηση της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ.
For the second time in his career, Sasha Vezenkov DOMINATES Europe as the EuroLeague Regular Season MVP! 🏆🔥— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) April 26, 2026
