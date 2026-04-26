Θετική εμφάνιση για την Φασούλα στην πρώτη της συμμετοχή με τις Βάλκιρις (vid)

Η Ελληνίδα σέντερ, πέτυχε καθοριστικούς πόντους στον χρόνο συμμετοχής της, καθώς με εύστοχο τρίποντο 2:24 πριν τη λήξη της αναμέτρησης έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα της (75-72), ενώ 32’’ πριν το τέλος της αναμέτρησης, με καλάθι, μετέτρεψε το 75-75 σε 77-75, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην κατάκτηση της νίκης.
Σε 5:39 στο παρκέ, η Μαριέλλα Φασούλα είχε 5 πόντους, 1 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο. Μπορείτε να δείτε την στατιστική του αγώνα εδώ.
Ο αγώνας που πραγματοποιήθηκε στο κατάμεστο «Chase Center», έδρα των Βάλκιρις, ήταν το πρώτο επίσημο φιλικό παιχνίδι της ομάδας, η οποία θα συνεχίσει την προετοιμασία της στο προπονητικό καμπ, ενόψει της έναρξης του 30ού πρωταθλήματος του WNBA στις 8 Μαΐου.
Στην πρεμιέρα, μάλιστα, η Βάλκιρις θα αντιμετωπίσουν τις Σιατλ Στορμ, αυτή τη φορά στην έδρα τους, στις 9 Μαΐου.
Mariella Fasoula gives the @valkyries a 2-PT lead with 32 seconds left in the 4Q 🔥— WNBA (@WNBA) April 26, 2026
