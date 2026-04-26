Χεζόνια: «Μακάρι να μείνω για καιρό με τον Σκαριόλο»

Η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε τη νίκη με 96-82 απέναντι στην Βαλένθια για την ACB, με τον Μάριο Χεζόνια να ολοκληρώνει τον αγώνα με 17 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Μετά τον αγώνα, ο 31χρονος αναφέρθηκε σε όσους λένε πως έχει κακές σχέσεις με τον Σέρτζιο Σκαριόλο και με μεγάλη δόση χιούμορ ανέφερε πως τσακώνονται κάθε μέρα. Φυσικά, στη συνέχεια ξεκαθάρισε πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει και υπογράμμισε πως θέλει να συνεχίσει για καιρό να αγωνίζεται υπό τις οδηγίες του.

«Λένε ότι τσακωνόμαστε κάθε μέρα, οπότε πρέπει να πω “φεύγω, φεύγω αυτή τη στιγμή”. Αλλά ναι, μακάρι (σ.σ. να μείνω για καιρό μαζί με τον Σκαριόλο)» δήλωσε.