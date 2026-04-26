Πύρρειος νίκη για τους Τίμπεργουλβς που έκαναν το 3-1 στη σειρά με τους Νάγκετς

Oι Μινεσότα Τίμπεργουλβς επικράτησαν των Ντένβερ Νάγκετς με 112-96, έκαναν το 3-1 στη σειρά παίρνοντας σαφές προβάδισμα πρόκρισης, όμως δεν το χάρηκαν όπως θα ήθελαν.

Αρχικά οι «Λύκοι» έχασαν με σοβαρό τραυματισμό τον Ντόντε Ντιβιτσέντζο, που υπέστη ρήξη αχιλλείου, ενώ στη συνέχεια είδαν και τον Άντονι Έντουαρντς να τραυματίζεται και να αποχωρεί από την αναμέτρηση.

Οι «Λύκοι», μάλιστα κάθονται σε «αναμμένα κάρβουνα», αφού περιμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Έντουαρντς, γνωρίζοντας ήδη ότι θα χάσουν τον Ντιβιτσέντζο για το υπόλοιπο των playoffs.

Oι τραυματισμοί των δύο γκαρντ, φάνηκαν να επηρεάζουν αρχικά τους Τίμπεργουλβς, που βρέθηκαν να χάνουν με 22-23 στην λήξη της πρώτης περιόδου και με 50-54 στο ημίχρονο.

Στο δεύτερο μέρος όμως οι γηπεδούχοι βρήκαν τα ψυχικά αποθέματα και με τον Άιο Ντοσούνμου να κάνει το step up, ανέτρεψαν την εις βάρος τους κατάσταση και στο φινάλε έφτασαν με άνεση στη νίκη για το 3-1 στη σειρά.

O Nτοσούνμου σε μια μυθική βραδιά, ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 43 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ενώ για τους Νάγκετς ξεχώρισε ο Νίκολα Γιόκιτς που είχε 24 πόντους, 15 ριμπάουντ και 9 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης