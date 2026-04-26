Σοκ στους Τίμπεργουλβς: Υπέστη ρήξη Αχιλλείου ο Ντιβιτσέντζο!

Μεγάλη ατυχία έπληξε τον Ντόντε Ντιβιτσέντζο, αφού ο γκαρντ των Μινεσότα Τίμπεργουλβς υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο Game 4 της σειράς με τους Νάγκετς.

Ο έμπειρος γκαρντ, στην διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου έπιασε στο παρκέ πιάνοντας τον αχίλλειο τένοντα, χωρίς να έχει υπάρξει προηγουμένως κάποια επαφή, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους ανθρώπους των «Λύκων».

Λίγη ώρα αργότερα οι χειρότεροι φόβοι επιβεβαιώθηκαν, αφού τα αποτελέσματα των εξετάσεων έδειξαν ότι ο Ντιβιτσέντζο υπέστη ρήξη αχιλλείου και όπως είναι φυσικό θα χάσει όχι μόνο το υπόλοιπο των playoffs αλλά και την επόμενη σεζόν!

Ο τραυματισμός του Ντιβιτσέντζο αποτελεί μεγάλο πλήγμα για τους Τίμπεργουλβς αφού αποτελεί τον βασικό πόιντ γκαρντ της ομάδας του Κρις Φιντς και ένα από τα βασικά γρανάζια της φετινής πορείας της.