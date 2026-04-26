Οι Νικς «διέλυσαν» τους Χοκς για το 2-2 στη σειρά

Οι Νιου Γιορκ Νικς έκαναν επίδειξη δύναμης απέναντι στους Ατλάντα Χοκς, επικρατώντας με 114-98, για την ισοφάριση της σειράς σε 2-2.

Οι Νεοϋορκέζοι που βρίσκονταν με την πλάτη στον τοίχο, έβγαλαν αντίδραση μπαίνοντας από την αρχή του ματς προσηλωμένοι στον στόχο τους, κλείνοντας το πρώτο δωδεκάλεπτο προηγούμενοι με 20-27.

Οι Νικς ήταν καταιγιστικοί και στη δεύτερη περίοδο, όπου έτρεξαν επί μέρους 24-31, για να κλείσουν το ημίχρονο έχοντας πάρει σαφές προβάδισμα 14 πόντων (44-58), βάζοντας γερές βάσεις για τη νίκη τους.

Στο τρίτο δωδεκάλεπτο οι Νικς συνέχισαν την κυριαρχία τους και εκτόξευσαν την διαφορά στο +21 (65-86), κάτι που τους επέτρεψε να κάνουν και διαχείριση δυνάμεων στο τέταρτο δωδεκάλεπτο, φτάνοντας με άνεση στο νικηφόρο αποτέλεσμα.

Έτσι, πλέον η σειρά βρίσκεται στο 2-2 και θα μεταφερθεί και πάλι στην έδρα των Νεοϋορκέζων για το Game 5, με τους Χοκς να καλούνται να βγάλουν με την σειρά τους αντίδραση.

Ο Καρλ-Άντονι Τάουνς με 20 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Νικς, με τον Τζέιλεν Τζόνσον να ξεχωρίζει για τους Ατλάντα Χοκς, έχοντας 14 πόντους, 3 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

