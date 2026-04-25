Με ΠΑΟΚ - Περιστέρι ξεκινούν τα playoffs, πότε παίζουν οι «αιώνιοι»

Όσον αφορά τα παιχνίδια του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού με Κολοσσό και Μύκονο αντίστοιχα, τα πάντα θα εξαρτηθούν από το πώς θα εξελιχθούν οι σειρές των δύο «αιωνίων» στα Euroleague playoffs, και έτσι η GBL έχει βγάλει δύο σενάρια.
Στις 14 Μαΐου ξεκινάει το ζευγάρι ΑΕΚ - Άρης, λόγω της συμμετoχής της Ένωσης στο Final Four του BCL στις 9 Απριλίου.
Αναλυτικά το πρόγραμμα των προημιτελικών:
|
STΟIXIMAN GBL- QUARTERFINALS
|
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΚΟΛΟΣΣΟΣ Η ΗΟTELS COLLECTION 1-8 (ΣΕΝΑΡΙΟ Α' - ΧΩΡΙΣ GAME 5 EUROLEAGUE)
|
QF1
|
ΣΕΦ
|
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION
|
13/5/2026
|
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|
QF2
|
Κ.Γ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ
|
ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION - OΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|
16/5/2026
|
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|
QF3*
|
ΣΕΦ
|
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΚΟΛΟΣΣΟΣ Η HOTELS COLLECTION
|
28/5/2026
|
EΡΤ2 ΣΠΟΡ
|
ΣΕΝΑΡΙΟ Β' - ME GAME 5 EUROLEAGUE
|
QF1
|
ΣΕΦ
|
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΚΟΛΟΣΣΟΣ Η HOTELS COLLECTION
|
15/5/2026
|
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|
QF2
|
Κ.Γ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ
|
ΚΟΛΟΣΣΟΣ Η HOTELS COLLECTION - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|
17/5/2026
|
ΕΡΤ-3
|
QF3*
|
ΣΕΦ
|
OΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION
|
28/5/2026
|
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|
STOIXIMAN GBL- QUARTERFINALS
|
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΚΤΟR- MΥΚΟΝΟΣ BETSSON 2-7 (ΣΕΝΑΡΙΟ Α' - ΧΩΡΙΣ GAME 5 EUROLEAGUE)
|
QF1
|
TELEKOM CENTER ATHENS
|
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON
|
13/5/2026
|
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|
QF2
|
Κ.Γ. "ΠΑΝ. ΧΑΝΙΩΤΗΣ" ΑΝΩ ΜΕΡΑ ΜΥΚΟΝΟΥ
|
MYΚΟΝΟΣ BETSSON - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR
|
16/5/2026
|
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|
QF3*
|
TELEKOM CENTER ATHENS
|
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON
|
28/5/2026
|
EΡΤ2 ΣΠΟΡ
|
ΣΕΝΑΡΙΟ Β' - ME GAME 5 EUROLEAGUE
|
QF1
|
ΤELEKOM CENTER ATHENS
|
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑKTOR - ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON
|
15/5/2026
|
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|
QF2
|
Κ.Γ. "ΠΑΝ. ΧΑΝΙΩΤΗΣ" ΑΝΩ ΜΕΡΑ ΜΥΚΟΝΟΥ
|
ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR
|
17/5/2026
|
ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ
|
QF3*
|
ΤELEKOM CENTER ATHENS
|
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON
|
28/5/2026
|
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|
STOIXIMAN GBL- QUARTERFINALS
|
ΠΑΟΚ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BETSSON 3-6
|
QF1
|
PAOK Sports Arena
|
ΠΑΟΚ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BETSSON
|
3/5/2026
|
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|
QF2
|
Κ.Γ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ"
|
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BETSSON - ΠΑΟΚ
|
6/5/2026
|
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|
QF3*
|
PAOK Sports Aren
|
ΠΑΟΚ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BETSSON
|
10/5/2026
|
EΡΤ2 ΣΠΟΡ
|
STOIXIMAN GBL- QUARTERFINALS
|
AEK - AΡΗΣ BETSSON 4-5
|
QF1
|
SUNEL ARENA
|
ΑΕΚ - ΑΡΗΣ BETSSON
|
14/5/2026
|
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|
QF2
|
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ
|
ΑΡΗΣ BETSSON - ΑΕΚ
|
17/5/2026
|
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|
QF3*
|
SUNEL ARENA
|
AEK- ARHS BETSSON
|
25/5/2026
|
EΡΤ2 ΣΠΟΡ