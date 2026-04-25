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Με ΠΑΟΚ - Περιστέρι ξεκινούν τα playoffs, πότε παίζουν οι «αιώνιοι»

Μπάσκετ
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Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των playoffs στην προημιτελική σειρά, με το ζευγάρι ΠΑΟΚ - Περιστέρι να ανοίγει την «αυλαία» στις 3 Μαΐου.

Όσον αφορά τα παιχνίδια του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού με Κολοσσό και Μύκονο αντίστοιχα, τα πάντα θα εξαρτηθούν από το πώς θα εξελιχθούν οι σειρές των δύο «αιωνίων» στα Euroleague playoffs, και έτσι η GBL έχει βγάλει δύο σενάρια.

Στις 14 Μαΐου ξεκινάει το ζευγάρι ΑΕΚ - Άρης, λόγω της συμμετoχής της Ένωσης στο Final Four του BCL στις 9 Απριλίου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των προημιτελικών:

 

STΟIXIMAN GBL- QUARTERFINALS

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΚΟΛΟΣΣΟΣ Η ΗΟTELS COLLECTION 1-8 (ΣΕΝΑΡΙΟ Α' - ΧΩΡΙΣ GAME 5 EUROLEAGUE)

QF1 

ΣΕΦ 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION

13/5/2026 

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

QF2

Κ.Γ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ 

ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION - OΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

16/5/2026

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

QF3*

ΣΕΦ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΚΟΛΟΣΣΟΣ Η HOTELS COLLECTION

28/5/2026

EΡΤ2 ΣΠΟΡ

ΣΕΝΑΡΙΟ Β' - ME GAME 5 EUROLEAGUE

QF1

ΣΕΦ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ –  ΚΟΛΟΣΣΟΣ Η HOTELS COLLECTION

15/5/2026  

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

QF2

Κ.Γ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ 

ΚΟΛΟΣΣΟΣ Η HOTELS COLLECTION - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

17/5/2026

ΕΡΤ-3

QF3* 

ΣΕΦ

OΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION

28/5/2026

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

 

STOIXIMAN GBL- QUARTERFINALS

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΚΤΟR- MΥΚΟΝΟΣ BETSSON 2-7 (ΣΕΝΑΡΙΟ Α' - ΧΩΡΙΣ GAME 5 EUROLEAGUE)

QF1 

TELEKOM CENTER ATHENS

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON

13/5/2026

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

QF2

Κ.Γ. "ΠΑΝ. ΧΑΝΙΩΤΗΣ" ΑΝΩ ΜΕΡΑ ΜΥΚΟΝΟΥ

MYΚΟΝΟΣ BETSSON - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR

16/5/2026

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

QF3*

TELEKOM CENTER ATHENS

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON

28/5/2026

EΡΤ2 ΣΠΟΡ

ΣΕΝΑΡΙΟ Β' - ME GAME 5 EUROLEAGUE

QF1

ΤELEKOM CENTER ATHENS

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑKTOR - ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON

15/5/2026

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

QF2

Κ.Γ. "ΠΑΝ. ΧΑΝΙΩΤΗΣ" ΑΝΩ ΜΕΡΑ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR

17/5/2026

ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ

QF3* 

ΤELEKOM CENTER ATHENS

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON

28/5/2026

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

 

 

STOIXIMAN GBL- QUARTERFINALS

ΠΑΟΚ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BETSSON 3-6

QF1 

PAOK Sports Arena

ΠΑΟΚ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BETSSON

3/5/2026

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

QF2

Κ.Γ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ"

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BETSSON - ΠΑΟΚ

6/5/2026

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

QF3*

PAOK Sports Aren

ΠΑΟΚ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BETSSON

10/5/2026

EΡΤ2 ΣΠΟΡ

 

 

STOIXIMAN GBL- QUARTERFINALS

AEK - AΡΗΣ BETSSON 4-5

QF1 

SUNEL ARENA

ΑΕΚ - ΑΡΗΣ BETSSON

14/5/2026

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

QF2

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ

ΑΡΗΣ BETSSON - ΑΕΚ

17/5/2026

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

QF3*

SUNEL ARENA

AEK- ARHS BETSSON

25/5/2026

EΡΤ2 ΣΠΟΡ

 

Με ΠΑΟΚ - Περιστέρι ξεκινούν τα playoffs, πότε παίζουν οι «αιώνιοι»