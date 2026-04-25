Ξεκάθαρο μήνυμα από τον πρόεδρο του Αμαρουσίου: «Τους χαλάσαμε τα βρώμικα σχέδια - Δικαιοσύνη και κάθαρση στο ελληνικό μπάσκετ»

Ο ισχυρός άνδρας του Αμαρουσίου, Δήμος Στασινόπουλος, έστειλε το δικό του μήνυμα μετά τη νίκη της ομάδας του κόντρα στο σύστημα και την παραμονή στην Stoiximan GBL.

Το Μαρούσι κατάφερε να διαλύσει το σύστημα και έτσι θα βρίσκεται στην Stoiximan Greek Basketball League και την επόμενη σεζόν. Μετά το φινάλε του αγώνα, ο Ηλίας Παπαθεοδώρου με δάκρυα στα μάτια έστειλε συλλυπητήρια στους απέναντι και αργότερα στη συνέντευξη Τύπου έριξε… νέες βόμβες για τα όσα έγιναν φέτος.

Λίγο αργότερα, το δικό του μήνυμα έστειλε και ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Μαρούσι, Δήμος Στασινόπουλος. Πιο συγκεκριμένα, τόνισε πως η ομάδα του πανηγυρίζει που χάλασε τα βρώμικα σχέδια των απέναντι και ξεκαθάρισε πως ξεκίνησε ο μεγάλος αγώνας για δικαιοσύνη και κάθαρση στο ελληνικό μπάσκετ.

«Στο Μαρούσι Chery δεν πανηγυρίζουμε την παραμονή στη Stoiximan GBL διότι οι στόχοι μας είναι πάντα υψηλότεροι. Πανηγυρίζουμε όμως που τους χαλάσαμε τα βρώμικα σχέδια! Θέλω να συγχαρώ τους παίκτες και τους προπονητές μας που δεν το έβαλαν κάτω, κόντρα σε όλους και σε όλα και τα κατάφεραν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο του Αμαρουσίου που ήταν δίπλα στην ομάδα κατά τη διάρκεια όλης της αγωνιστικής περιόδου και μας έδωσε δύναμη να συνεχίσουμε. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον μάγκα προπονητή μας Ηλία Παπαθεοδώρου που μαζί του θα χτίσουμε την ομάδα μας για τη νέα σεζόν!

Ο μεγάλος αγώνας μόλις ξεκίνησε για εμάς: Δικαιοσύνη και κάθαρση στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ που ορισμένοι ζουν στην αυταπάτη ότι είναι "μαγαζί" τους, δρώντας ανεξέλεγκτα. Καλώ τους ιδιοκτήτες και τους φιλάθλους του Πανιωνίου που, σήμερα, είναι απογοητευμένοι, παρά τη μεγάλη προσπάθεια που έκαναν, όλη τη χρονιά, όπως, επίσης, και όλων των ομάδων να… ξεβρωμίσουμε όλοι μαζί το ελληνικό μπάσκετ. Ζήτω το ελληνικό μπάσκετ. Καλό καλοκαίρι!» ανέφερε.