Μπαρτζώκας: «Αυτή τη στιγμή ένας πολύ ταλαντούχος παίκτης στην Ευρώπη κάνει πάνω από 3 εκατομμύρια»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας σε δηλώσεις του στην συνέντευξη Τύπου δεν θέλησε να μιλήσει για τα επερχόμενα ματς με τη Μονακό στα playoffs της EuroLeague, ενώ τόνισε πως το επιθετικό ταλέντο στην Ευρώπη πληρώνεται πλέον ακριβά.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Σήμερα ολοκληρώθηκε η κανονική περίοδος με έναν καλό τρόπο για εμάς. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα γιατί τερματήσαμε αήττητοι. Δείξαμε σοβαρότητα σε όλη τη διάρκεια της ομάδας, ξεδιπλώσαμε το ταλέντο μας και αντιμετωπίσαμε τα παιχνίδια μην θεωρώντας τίποτα δεδομένο. Είμαστε ευχαριστημένοι. Μπροστά μας έχουμε μεγάλες προκλήσεις, όπως τα playoffs του ελληνικού πρωταθλήματος, αλλά και της EuroLeague φυσικά. Αυτό που θέλω είναι να έχουμε υγεία και να παλέψουμε για ό,τι καλύτερο, κάτι που νομίζουμε ότι αξίζουμε.

Θα ήθελα να μου επιτρέψετε να μην αναφερθώ στο παιχνίδι της EuroLeague, γιατί τη Δευτέρα έχουμε press conference που θα μιλήσουμε για το παιχνίδι. Εδώ είμαστε για να μιλήσουμε για το ματς με την ΑΕΚ. Τώρα να κάτσουμε να μιλήσουμε για το πώς θα αναλύσουμε τον αντίπαλό μας απέχει πολύ, γιατί κι εμείς χθες μάθαμε τον αντίπαλο και σήμερα είχαμε παιχνίδι με την ΑΕΚ. Θα είμαστε εκεί τη Δευτέρα να αναλύσουμε τα πράγματα, για όσους από εσάς θέλετε.

Νομίζω κανείς δεν προσπαθεί να μειώσει το επιθετικό του ταλέντο σε μια θεωρητική βάση. Το ταλέντο αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη πληρώνεται πολύ ακριβά, λόγω της αύξησης των ομάδων, του ανταγωνισμού, των εσόδων. Αυτή τη στιγμή ένας πολύ ταλαντούχος παίκτης κάνει πάνω από 3 εκατομμύρια. Οι προπονητές και οι ομάδες καλούνται να φτιάξουν ρόστερ βλέποντας ποια είναι η αγορά και χειριζόμενοι το μπάτζετ της ομάδας τους και προσπαθώντας να κάνουν έναν συνδυασμό των δύο. Χρειάζεται και το επιθετικό ταλέντο και η αμυντική προσπάθεια. Γενικά στις ομάδες το πιο σημαντικό είναι η χημεία. Ο Καρούζο στην Οκλαχόμα είναι πολύ σημαντικός αλλά χωρίς τον Αλεξάντερ δεν είμαι σίγουρος ότι θα κατάφερναν να πάρουν πρωτάθλημα, οπότε πάντα υπάρχει ένας συνδυασμός»