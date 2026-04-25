Μπαρτζώκας: «Μας χαροποιεί το αήττητο στην κανονική διάρκεια, καλή επιτυχία στην ΑΕΚ για το Final4»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά την νίκη του Ολυμπιακού επί της ΑΕΚ (84-94) για την τελευταία αγωνιστική της Basket League, μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ και αναφέρθηκε στο αήττητη κανονική διάρκεια της ομάδας του ,ενώ ευχήθηκε καλή επιτυχία στην ΑΕΚ για το F4.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα στην ΕΡΤ

Για το παιχνίδι:

«Η έλλειψη βαθμολογικής πίεσης, μας έδωσε την δυνατότητα να χειριστούμε κάπως το παιχνίδι. Παίξαμε με μία πεντάδα το πρώτο δεκάλεπτο, με μία άλλη το δεύτερο και το ίδιο, γιατί θέλαμε οι δέκα παίκτες που είχαμε να παίξουν από 20' Αυτή την στιγμή η σημασία του αγώνα μπροστά στην σημασία των αγώνων που ακολουθούν Τρίτη και Πέμπτη, ήταν μηδαμινή.

Η ΑΕΚ έχει ποιότητα, έβαλαν πολύ δύσκολα τρίποντα και με πολύ καλά ποσοστά. Για αυτό και έμεινε στο παιχνίδι. Καλή επιτυχία τους εύχομαι για το F4 στην Μπανταλόνα».

Για το αήττητο στην κανονική διάρκεια:

«Για μένα είναι πολύ σημαντικό. Εγώ και το επιτελείο μου δεν παίρνουμε κανένα παιχνίδι ως δεδομένο. Το επίπεδο του πρωταθλήματος έχει ανέβει. Παντού είναι δύσκολα να παίξεις. Το γεγονός ότι τερματίσαμε αήττητοι, έχοντας και τεράστιο +/-, δείχνει ότι ήμασταν σοβαρή ομάδα όλο τον χρόνο, παίξαμε με το ταλέντο μας, και χαροποιεί ότι τερματίσαμε πρώτοι στην κανονική διάρκεια».

Για τα παιχνίδια με την Μονακό:

«Θα ήθελα να μιλήσω την Δευτέρα για την Μονακό. Εδώ είμαστε για το πρωτάθλημα. Για όλο το εγχείρημα με την Μονακό, η όλη πρόκληση που συναντήσουμε μπροστά μας, είναι πολύ σημαντικό για εμάς να συμμετάσχουμε σε ένα Final4, και θα κάνουμε τα πάντα για να το καταφέρουμε. Καλύτερα να το αναλύσουμε την Δευτέρα πριν το ματς».