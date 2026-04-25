Μίλιτσιτς: «Eίχα άλλη επιθυμία για αντίπαλο στα πλέι οφ - Θα είμαστε έτοιμοι για την ΑΕΚ»

Ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς στάθηκε στην άμυνα της ομάδας του, που έδωσε τη νίκη κόντρα στον Πανιώνιο, ενώ αναφέρθηκε και στους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Νίκο Γκάλη, που βρέθηκαν στο γήπεδο.

Στο αρχικό του σχόλιο στη συνέντευξη Τύπου ο προπονητής του Άρη είπε: «Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Είχε πολύ θόρυβο στο γήπεδο και θετικό περιβάλλον, το κλίμα ήταν ξεχωριστό με τους Αντετοκούνμπο, τον Γκάλη, τον Σιάο και γνωρίζαμε πως έπρεπε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των οπαδών μας. Κερδίσαμε και θέλαμε να παλέψουμε μέχρι το τέλος και το καταφέραμε με την άμυνά μας. Αυτό ήταν και το σημείο κλειδί και μέσω της άμυνάς μας κυριαρχήσαμε».

Για το ότι ήταν στο ίδιο γήπεδο με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Νίκο Γκάλη: «Έχω παίξει με τον Γιάννη κόντρα του με τις εθνικές ομάδες. Για τον Νίκο Γκάλη… ήξερα τα πάντα. Έχω τεράστιο σεβασμό για όλους, τον Γκάλη, τον Γιαννάκη, για όσους έχτισαν αυτή την λαμπρή ιστορία εδώ. Αυτή η ατμόσφαιρα, όπως σήμερα μπορεί να οδηγήσει σε σπουδαία πράγματα».

Για τα πλέι οφ κόντρα στην ΑΕΚ: «Είχα μια διαφορετική επιθυμία για αντίπαλο. Παλέψαμε για την 5η θέση και δεν μας ένοιαζε ποιος θα είναι ο αντίπαλός μας. Θέλουμε την καλύτερη εκδοχή μας στα πλέι οφ. Περιμένουμε παίκτες να αναρρώσουν και έχουμε χρόνο για αυτό. Θα είμαστε έτοιμοι για αυτή τη σειρά».