Ρογκαβόπουλος: «Η Βαλένθια το έχει σίγουρο πως θα περάσει, οπότε πάμε να δούμε»

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR απέναντι στην Μύκονο Betsson… απάντησε στις δηλώσεις του Ζαν Μοντέρο για την σειρά των play-off της Euroleague.

Αναλυτικά τα όσα είπε στην ΕΡΤ:

Για το φινάλε της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος και όσα ακολουθούν: «Κάναμε πολλές ήττες στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι από την εικόνα μας συνολικά. Αυτή είναι η κατάσταση. Μπήκαμε στα playoffs από την 7η θέση, στην Ευρωλίγκα, δεν έχουμε, δυστυχώς το πλεονέκτημα. Πιστεύω ότι θα είχαμε μεγάλο αβαντάζ, παρόλ’ αυτά πιστεύω ότι δεν παίζει μεγάλο ρόλο η έδρα. Το έχουμε δει πολλές στην Ευρωλίγκα, έτσι όπως είναι οι ομάδες. Πιστεύω πως έχουμε το ρόστερ, την ποιότητα, το σταφ, τους προπονητές, τα πάντα για να καταφέρουμε την πρόκριση στο Final Four».

Για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το «τριφύλλι»: «Υπάρχει πίστη ότι μπορούμε να πάρουμε την πρόκριση, παιχνίδι με παιχνίδι. Ξεκινάμε την Τρίτη με ένα δυνατό παιχνίδι, το πρώτο της σειράς. Βλέπω ότι η αντίπαλη ομάδα το έχει σίγουρο πως θα περάσει, οπότε πάμε να δούμε. Πάμε να το δούμε αυτό (αναφορικά με τις δηλώσεις Μοντέρο). Εννοείται ότι υπάρχει κίνητρο θα υπήρχε κίνητρο. Ακόμα περισσότερο, γιατί νομίζω ότι θίγεται και ο εγωισμός κάποιων παικτών που έχουν τεράστια αξία».

Τι άλλαξε στα δύο τελευταία ματς της Ευρωλίγκας, με Εφές και Μονακό: «Από την επιστροφή του Ματίας έχει αλλάξει η εικόνα μας. Έχει βελτιωθεί η εικόνα μας. Νομίζω ότι η παρουσία του είναι τεράστια και στα αποδυτήρια και στο παιχνίδι. Έχουμε ένα άλλο σημείο έμφασης. Αλλά και η είσοδος του Νάιτζελ έχει κάνει το ίδιο. Όλο αυτό έχει κλείσει το παζλ πάρα πολύ ωραία και έχει ταιριάξει η ομάδα. Βρισκόμαστε όλο και καλύτερα όσο περνάει ο καιρός και ελπίζω να το αποδείξουμε και στην πράξη».

Για τον ίδιο: «Προσπαθώ. Είναι μεγάλη χρονιά. Θα έχει τα πάνω και τα κάτω. Έτσι είναι ο αθλητισμός. Επιμονή, υπομονή και προσπάθεια».

Για το ελληνικό πρωτάθλημα: «Είμαστε σε όλους τους στόχους εντός, δεν έχει τελειώσει τίποτα. Πήραμε μία θέση χειρότερη απ’ αυτή που θέλαμε, ωστόσο η ομάδα πιστεύει στις δυνατότητές της, πιστεύει ότι μπορεί να τα καταφέρει και θα το παλέψουμε μέχρι τέλους».

Τι θα κρίνει τη σειρά με τη Βαλένθια: «Βασίζεται στην ενέργεια και την ταχύτητά της. Γενικότερα, παίζει ένα μπάσκετ πολύ γρήγορα, τακτικά δεν έχει πολλά πράματα να συζητήσουμε. Αλλά έχει ένταση και ενέργεια. Αν αντέξουμε σε αυτό το ρυθμό και είμαστε συγκεντρωμένοι πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε».