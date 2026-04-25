Αταμάν: «Δύσκολη η κανονική περίοδος για πολλές ομάδες, θα είναι δύσκολα τα play-off»

Μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR απέναντι στην Μύκονο Betsson ο Εργκίν Αταμάν τόνισε πως η regular season ήταν δύσκολη για πολλές ομάδες και υπογράμμισε πως έτσι θα είναι και τα play-offs.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου:

«Φυσικά δεν είναι εύκολο να παίζεις τέτοιου είδους ματς στο πρωτάθλημα γιατί το αποτέλεσμα δεν επηρεάζει καμία ομάδα και εμείς έχουμε και τα play-off μπροστά μας. Μοιράσαμε τα λεπτά, παίξαμε σε κάποιες στιγμές, ειδικά στην επίθεση, ωραίο μπάσκετ και πήραμε τη νίκη».

Για το επίπεδο του ελληνικού πρωταθλήματος: «Νομίζω ότι ήταν πολύ δύσκολη κανονική περίοδος για πολλές ομάδες. Είχαμε αποτελέσματα-εκπλήξεις και τώρα είναι πιο ανταγωνιστικό από τα προηγούμενα χρόνια. Τα play-off θα είναι δύσκολα».