Τακιανός για «αιωνίους»: «Θα παίξει μεγάλο ρόλο το… βάρος της φανέλας στα play-offs»

Ο κόουτς Φώτης Τακιανός «φιλοξενήθηκε» στο EOK WebRadio και έκανε το σχόλιό του για τις αναμετρήσεις των δύο «αιωνίων» στα play-offs της φετινής Ευρωλίγκας.

Αναλυτικά είπε...

Για τη Μονακό, αντίπαλο του Ολυμπιακού στα play-offs: «Η Μονακό έχει περάσει από διάφορες διακυμάνσεις στην απόδοση, που την έχουν δυσκολέψει. Λένε ότι τα προβλήματα έχουν λυθεί, αλλά η χρονική περίοδος που λύθηκαν δε βοηθάει τόσο πολύ ώστε να υπάρξει ένας χρόνος ανάκαμψης. Να προσθέσω πως το γεγονός ότι έχει μικρό ρόστερ δημιουργεί ένα ακόμη πρόβλημα. Οι οκτώ παίχτες είναι πολύ ποιοτικοί, αλλά είναι λίγοι ώστε να μπορούμε να πούμε ότι είναι ανταγωνιστική η ομάδα σε αυτήν την Ευρωλίγκα που παρακολουθούμε. Ο λόγος είναι ότι γίνεται προβλέψιμη μια ομάδα όταν δεν έχει βάθος. Επίσης, έχει και μια απειρία στον πάγκο αυτήν τη στιγμή που δε θα την βοηθήσει σε αυτά τα παιχνίδια. Η Μονακό είναι μια ομάδα με πολύ επιθετικό ταλέντο. Βλέπουμε τελευταία ότι το επιθετικό της ταλέντο εκφράζεται από προσωπικές προσπάθειες των παικτών, ενώ στην αρχή βλέπαμε μια προσπάθεια να εμφανιστεί το ταλέντο και το σκοράρισμα μέσα από μια ομαδική εργασία, η οποία λείπει αυτήν τη στιγμή».

Για το “συν” και τα “πλην” της Μονακό απέναντι στον Ολυμπιακό: «Το πρώτο πράγμα που πρέπει να πούμε είναι ότι η σειρά θα ξεκινήσει με το πλεονέκτημα έδρας του Ολυμπιακού. Οπότε ο παράγοντας της έδρας είναι σημαντικός και ειδικά το format με το “2-2-1” στα παιχνίδια δίνει ένα τεράστιο πλεονέκτημα στον Ολυμπιακό. Η Μονακό, σε σχέση με τη Μπαρτσελόνα την οποία απέκλεισε, έχει τις περισσότερες πιθανότητες, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, να κάνει τη λιγότερη ζημιά στον Ολυμπιακό. Συν ότι έχει μια επιθετική τακτική η οποία μπορεί να εξουδετερωθεί πιο εύκολα από την αμυντική τακτική του Ολυμπιακού. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι σε αυτές τις σειρές παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και το βάρος της φανέλας. Όταν μιλάμε για τη Μπαρτσελόνα, μιλάμε για έναν οργανισμό ο οποίος, παρ’ ότι δεν είναι σε καλή κατάσταση, είναι ένας οργανισμός που το βάρος της φανέλας παίζει μεγάλο ρόλο γι’ αυτήν. Πιστεύω, λοιπόν, ότι πιο… εύκολη από τις δύο για το παιχνίδι του Ολυμπιακού είναι η Μονακό».

Για τη σειρά του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια: «Καταρχάς, ξεκινάει η σειρά στην έδρα της Βαλένθια. Η ισπανική ομάδα σε 19 ματς φέτος στην έδρα της έχει 16 νίκες. Άρα ο παράγοντας “έδρα” έπαιξε και θα παίξει ρόλο και σε αυτήν τη σειρά. Μολονότι έχει κερδίσει δύο φορές η Βαλένθια, τα συγκεκριμένα play-offs είναι μια συνθήκη τελείως διαφορετική από τα ματς της κανονικής περιόδου. Σαφώς υπάρχουν πράγματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν και από τις δύο ομάδες, τα οποία είδαμε σε αυτά παιχνίδια, αλλά θα παίξει ρόλο η πίεση, το βάρος της φανέλας και η προσωπικότητα που θα κληθούν να βγάλουν οι παίκτες σε αυτά τα παιχνίδια. Αν σκεφτούμε το πώς διαχειρίζονται την πίεση οι δύο ομάδες, νομίζω ότι η ζυγαριά “γέρνει” στη μεριά του Παναθηναϊκού ώστε να προκριθεί.

Αν πρέπει να αναφέρουμε κάποια χαρακτηριστικά είναι ότι ο Παναθηναϊκός θα παίξει με μια up-tempo ομάδα, που παίζει με ένα στυλ με το οποίο είδαμε τους “πράσινους” να δυσκολεύονται. Δηλαδή ομάδα που θέλει να τρέξει στο ανοιχτό γήπεδο, να τελειώσει επιθέσεις στα πρώτα επτά δευτερόλεπτα και να εκτελέσει από μακρινή απόσταση με υψηλό ποσοστό. Δεύτερο είναι το πώς ο Παναθηναϊκός μέσα απ’ τη διαδικασία του αμυντικού transition θα αντιμετωπίσει το επιθετικό transition της Βαλένθια. Τέλος, το τρίτο που θα πρέπει να αναφέρουμε είναι το γεγονός πως η Βαλένθια έχει ένα πολύ βαθύ ρόστερ που χρησιμοποιεί. Αν εξαιρέσουμε έναν παίκτη που έχει 23 λεπτά συμμετοχής μέσο όρο στην Ευρωλίγκα, όλοι οι άλλοι είναι κάτω από 20».

Για το αμυντικό στυλ της Βαλένθια: «Είναι μια ομάδα που δέχεται πολύ λίγους πόντους ανά κατοχή. Χρησιμοποιεί αμυντική τακτική με παίκτες οι οποίοι μπορούν να υποστηρίξουν την αλληλοκάλυψη και να δημιουργήσουν αυτό που λέμε “τοίχος”, που όταν μια ομάδα βγαίνει στον δικό της αιφνιδιασμό να μπορέσει να είναι μπροστά από τους παίκτες. Το δεύτερο, είναι το αμυντικό transition, που έχει άμεση σύνδεση με το επιθετικό ριμπάουντ. Άρα, όταν μια ομάδα θέλει να είναι συνεπής με την κάλυψη του καλαθιού της δεν πρέπει να στείλει πολλούς παίκτες στο ριμπάουντ. Είναι ένα πράγμα που το κάνει γενικώς η Βαλένθια».

Για το αν ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος να πάρει τουλάχιστον τα παιχνίδια στην έδρα του και να πάει την σειρά σε 5ο ματς: «Μπορούμε να πούμε ότι στο χρονικό σημείο που βρισκόμαστε και έτσι όπως παίζονται τα παιχνίδια, λαμβάνοντας υπόψιν και το γεγονός πως το κάθε παιχνίδι είναι ένα ματς το οποίο δημιουργεί προϋποθέσεις πρόκρισης, προσθέτει στη διαδικασία τους παράγοντες της διαχείρισης της ομάδας από τον πάγκο. Δηλαδή, το πώς οι προπονητές θα χρησιμοποιήσουν το rotation. Επειδή είναι back-to-back τα ματς θα γίνει χρήση του in-game coaching. Το δεύτερο είναι η εμπειρία του ρόστερ και το αν έχει ξαναπεράσει από τέτοιες καταστάσεις. Και το τρίτο, το βάρος της φανέλας. Επειδή είναι λίγο γενικό αυτό που λέμε, έχει να κάνει με το πώς αντιμετωπίζεται από το περιβάλλον του αγώνα η ομάδα».