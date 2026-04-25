Πρόεδρος οικονομικού ελέγχου γαλλικής λίγκας: «Οι σχέσεις με τη Μονακό έχουν ομαλοποιηθεί»

Ο πρόεδρος του οικονομικού ελέγχου της γαλλικής λίγκας έκανε γνωστό πως οι σχέσεις με την Μονακό έχουν ομαλοποιηθεί, ενώ ξεκαθάρισε πως η ομάδα πρέπει να παρέχει ισχυρές εγγυήσεις μέχρι τις 15 Μαΐου.
«Οι σχέσεις με τη Μονακό έχουν ομαλοποιηθεί. Ο σύλλογος πρέπει να παρέχει ισχυρές εγγυήσεις μέχρι τις 15 Μαΐου, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος ανησυχίας. Η Μονακό είναι αυτή τη στιγμή ένας ελκυστικός σύλλογος που λειτουργεί σε ένα κατάλληλο περιβάλλον» αναφέρει η δήλωση που δημοσίευσε η Μονακό.
— AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) April 25, 2026