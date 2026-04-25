Εuroleague: Ο Σορτς MVP των play in

Η τρομερή εμφάνιση του Αμερικανού άσου κόντρα στη Μονακό ήταν αρκετή για να αναδειχθεί η κορυφαία της διαδικασία των play in.
Ο Σορτς ήταν ασταμάτητος απέναντι στη γαλλική ομάδα, μετρώντας 21 πόντους και 3 ριμπάουντ, με 24 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, με την εμφάνισή του να αποτελεί την καλύτερη των play in.
The Play-In had one standout 🤩 @TjShorts5, who led @Paobcgr to a convincing win over @ASMonaco_Basket on Tuesday, earning Play-In MVP honors.#EveryGameMatters pic.twitter.com/PHxX02kTTN— EuroLeague (@EuroLeague) April 25, 2026