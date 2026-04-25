Εuroleague: Ο Σορτς MVP των play in

Ο Τι Τζέι Σορτς αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της διαδικασίας των play in.

Η τρομερή εμφάνιση του Αμερικανού άσου κόντρα στη Μονακό ήταν αρκετή για να αναδειχθεί η κορυφαία της διαδικασία των play in.

Ο Σορτς ήταν ασταμάτητος απέναντι στη γαλλική ομάδα, μετρώντας 21 πόντους και 3 ριμπάουντ, με 24 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, με την εμφάνισή του να αποτελεί την καλύτερη των play in.