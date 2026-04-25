Εξομολόγηση Πάου Ρίμπας: «Αντιπαθούσα τον Ναβάρο»!

Ο Πάου Ρίμπας σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στην καριέρα του ως παίκτης, την αποχώρησή του από την Μπανταλόνα και τα συναισθήματα που είχε για τον Χουάν Κάρλος Ναβάρο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στη «La Bombilla»:

Για τη μετακίνησή του από την Μπανταλόνα στην Μπασκόνια: «Εκείνη την εποχή, η Μπασκόνια ήταν ομάδα του Final Four, κέρδιζε πρωταθλήματα, κύπελλα. Είχα μια προσφορά από τη Ρεάλ Μαδρίτης το ίδιο καλοκαίρι και αποφάσισα να πάω στη Μπασκόνια . Πίστευα ότι ήταν καλύτερο για την εξέλιξή μου ως παίκτης να πάω εκεί. Ο Έτορε Μεσίνα με πήρε τηλέφωνο και του είπα ότι είχα αποφασίσει να πάω στη Μπασκόνια».

Για την αντιπαλότητα της Μπανταλόνα με τις Μπαρτσελόνα και Ρεάλ: «Ξέρω πώς είναι να είσαι οπαδός. Ο επαγγελματικός κόσμος είναι μια άλλη ιστορία, αλλά έτσι είναι. Η αντιπαλότητα υπάρχει και νομίζω ότι είναι ισχυρότερη με την Μπάρτσα παρά με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Συνέβη με τον Ρίκι, τον Μοντέρο. Στο τέλος, όλοι είναι χαρούμενοι που ο Ρίκι είναι εδώ. Πρέπει να το καταλάβεις αυτό. Τελικά, όλες αυτές οι αντιπαλότητες εξασθενούν με την πάροδο του χρόνου».

Για το αν αντιπαθούσε τον Ναβάρο: «Ναι, λίγο. Όταν ο Ναβάρο ήρθε στην Μπάρτσα... Αργότερα, το να παίζω μαζί του ήταν καταπληκτικό»

Για την επιστροφή του στην έδρα της Μπανταλόνα ως παίκτης της Μπαρτσελόνα: « Με αποδοκίμασαν. Το γεγονός ότι ήταν εναντίον μου με παρακίνησε».