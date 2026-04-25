Εξομολόγηση Πάου Ρίμπας: «Αντιπαθούσα τον Ναβάρο»!

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στη «La Bombilla»:
Για τη μετακίνησή του από την Μπανταλόνα στην Μπασκόνια: «Εκείνη την εποχή, η Μπασκόνια ήταν ομάδα του Final Four, κέρδιζε πρωταθλήματα, κύπελλα. Είχα μια προσφορά από τη Ρεάλ Μαδρίτης το ίδιο καλοκαίρι και αποφάσισα να πάω στη Μπασκόνια . Πίστευα ότι ήταν καλύτερο για την εξέλιξή μου ως παίκτης να πάω εκεί. Ο Έτορε Μεσίνα με πήρε τηλέφωνο και του είπα ότι είχα αποφασίσει να πάω στη Μπασκόνια».
Για την αντιπαλότητα της Μπανταλόνα με τις Μπαρτσελόνα και Ρεάλ: «Ξέρω πώς είναι να είσαι οπαδός. Ο επαγγελματικός κόσμος είναι μια άλλη ιστορία, αλλά έτσι είναι. Η αντιπαλότητα υπάρχει και νομίζω ότι είναι ισχυρότερη με την Μπάρτσα παρά με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Συνέβη με τον Ρίκι, τον Μοντέρο. Στο τέλος, όλοι είναι χαρούμενοι που ο Ρίκι είναι εδώ. Πρέπει να το καταλάβεις αυτό. Τελικά, όλες αυτές οι αντιπαλότητες εξασθενούν με την πάροδο του χρόνου».
Για το αν αντιπαθούσε τον Ναβάρο: «Ναι, λίγο. Όταν ο Ναβάρο ήρθε στην Μπάρτσα... Αργότερα, το να παίζω μαζί του ήταν καταπληκτικό»
Για την επιστροφή του στην έδρα της Μπανταλόνα ως παίκτης της Μπαρτσελόνα: « Με αποδοκίμασαν. Το γεγονός ότι ήταν εναντίον μου με παρακίνησε».