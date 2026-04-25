Ολυμπιακός: Εξαντλήθηκαν σε 55 λεπτά τα εισιτήρια για τα ματς με τη Μονακό!

Τρέλα στον κόσμο του Ολυμπιακού, αφού εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τα δύο ματς με τη Μονακό μέσα σε 55 λεπτά!

Οι «ερυθρόλευκοι» έμαθαν τον αντίπαλό τους στα πλέι οφ, με την γαλλική ομάδα να επικρατεί της Μπαρτσελόνα και τη διοίκηση του Ολυμπιακού να ενημερώνει πως τέθηκαν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια.

Για πόσο; Μόλις για 55 λεπτά, αφού οι «ερυθρόλευκοι» με ανακοίνωσή τους ενημέρωσαν πως τα μαγικά χαρτάκια για τα δύο ματς απέναντι στη Μονακό εξαντλήθηκαν!