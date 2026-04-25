Οι Λέικερς απέδρασαν από το Χιούστον στην παράταση και ετοιμάζουν... σκούπα

Οι Λος Άντζελες Λέικερς βρέθηκαν στα σχοινιά, όμως Λεμπρόν Τζέιμς και Μάρκους Σμαρτ «καθάρισαν», με τους «Λιμνάνθρωπους» να επικρατούν των Ρόκετς με 112-108 στην παράταση, για το 3-0 στη σειρά.

Oι Λέικερς έχοντας πάρει σαφές προβάδισμα στη σειρά, μπήκαν με ορμή στον τρίτο αγώνα και προηγήθηκαν με 32-39 στην λήξη της πρώτης περιόδου, με τους «Λιμνάνθρωπους» να συνεχίζουν με τον ίδιο ρυθμό στο δεύτερο δωδεκάλεπτο.

Οι φιλοξενούμενοι έκαναν επί μέρους 20-24 στην δεύτερη περίοδο και έκλεισαν το ημίχρονο έχοντας πάρει προβάδισμα 11 πόντων (52-63), όμως οι Ρόκετς αρνήθηκαν να παραδοθούν και εξαπέλυσαν μια μεγάλη αντεπίθεση στο δεύτερο μέρος.

Θρίλερ για γερά νεύρα

Οι «Ρουκέτες» αρχικά έκαναν επί μέρους 23-17 στο τρίτο δωδεκάλεπτο για να μειώσουν την διαφορά στους πέντε πόντους (75-80), με το τέταρτο δωδεκάλεπτο να μετατρέπεται στο απόλυτο θρίλερ.

Οι Ρόκετς όχι μόνο έκαναν το comeback, αλλά βρέθηκαν να προηγούνται με 101-98 λίγο πριν την λήξη του ματς, όμως ο Λεμπρόν Τζέιμς με τρίποντη «βόμβα» κράτησε όρθιους τους Λέικερς και έστειλε το ματς στην παράταση.

Ήρωας των Λέικερς ο Σμαρτ

Στο έξτρα πεντάλεπτο ανέλαβε δράση ο Μάρκους Σμαρτ που «ξελάσπωσε» τους Λέικερς, χαρίζοντας τους μια τεράστια νίκη, που τους φέρνει ένα βήμα από τα ημιτελικά της δυτικής περιφέρειας.

Έτσι, πλέον η σειρά βρίσκεται στο 3-0 υπέρ των Λος Άντζελες Λέικερς και το Game 4 θα διεξαχθεί και πάλι στην έδρα των Χιούστον Ρόκετς, τα ξημερώματα της Δευτέρας (27/4).

O Μάρκους Σμαρτ με 21 πόντους, 4 ριμπάουντ, 10 ασίστ και 5 κλεψίματα ήταν ο κορυφαίος για τους Λέικερς, με τον Αλπερέν Σενγκούν να ξεχωρίζει για τους Ρόκετς με 33 πόντους, 16 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης