Οι Σέλτικς άλωσαν την Φιλαδέλφεια και πήραν ξανά το προβάδισμα στη σειρά

Οι Μπόστον Σέλτικς έφυγαν αλώβητοι από την έδρα των Φιλαδέλφεια 76ερς, επικρατώντας με 100-108, για να κάνουν το 2-1 στη σειρά.

Οι Σέλτικς μπήκαν καλύτερα στο ματς και προηγήθηκαν με 24-29 στην λήξη της πρώτης περιόδου, ενώ με επί μέρους 23-25 στο δεύτερο δωδεκάλεπτο έκλεισαν το ημίχρονο με προβάδισμα εφτά πόντων (47-54).

Στο τρίτο δωδεκάλεπτο οι Σίξερς ανέβασαν την απόδοσή τους και κατάφεραν να μείνουν «ζωντανοί» στη διεκδίκηση της νίκης μπαίνοντας στην τέταρτη και τελευταία περίοδο έχοντας να καλύψουν διαφορά πέντε πόντων (74-79).

Οι γηπεδούχοι άσκησαν μεγάλη πίεση στους Σέλτικς, όμως οι φιλοξενούμενοι άντεξαν και στο φινάλε του αγώνα βρήκαν τις λύσεις για να φύγουν από τη Φιλαδέλφεια με τη νίκη, παίρνοντας ξανά το προβάδισμα στη σειρά με 2-1.

Ο Tζέιλεν Μπράουν με 25 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους «Κέλτες», με τον Ταϊρίς Μάξι να ξεχωρίζει για τους Σίξερς, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 31 πόντους, 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

