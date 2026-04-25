Νοκ άουτ για το Game 3 των Σπερς με τους Μπλέιζερς ο Ουεμπανιάμα!

Χωρίς τον Βίκτορ Ουεμπανιάμα θα αναγκαστούν να παραταχθούν οι Σαν Αντόνιο Σπερς στο τρίτο παιχνίδι της σειράς με τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς.

Ο Γάλλος σέντερ είχε υποστεί διάσειση στο Game 2 και βάση κανονισμού μπήκε στο πρωτόκολλο για σχετικούς τραυματισμούς που σήμαινε τουλάχιστον 48 ώρες αποχής από προπονήσεις και αγώνες.

Ο Ουεμπανιάμα, δεν κατάφερε να βγει από το πρωτόκολλο εγκαίρως και έτσι θα αναγκαστεί να χάσει την κρίσιμη αναμέτρηση των Σπερς με τους Μπλέιζερς, με την σειρά να είναι στο 1-1.

Τα Game 3 και 4 θα διεξαχθούν στην έδρα των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς και η απουσία του Ουεμπανιάμα αποτελεί σημαντικότατο πλήγμα για τους Σπερς, που χάνουν την κυριαρχία τους κάτω από τα καλάθια.