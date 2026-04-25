Νοκ άουτ για το Game 3 των Σπερς με τους Μπλέιζερς ο Ουεμπανιάμα!

Ο Γάλλος σέντερ είχε υποστεί διάσειση στο Game 2 και βάση κανονισμού μπήκε στο πρωτόκολλο για σχετικούς τραυματισμούς που σήμαινε τουλάχιστον 48 ώρες αποχής από προπονήσεις και αγώνες.
Ο Ουεμπανιάμα, δεν κατάφερε να βγει από το πρωτόκολλο εγκαίρως και έτσι θα αναγκαστεί να χάσει την κρίσιμη αναμέτρηση των Σπερς με τους Μπλέιζερς, με την σειρά να είναι στο 1-1.
Τα Game 3 και 4 θα διεξαχθούν στην έδρα των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς και η απουσία του Ουεμπανιάμα αποτελεί σημαντικότατο πλήγμα για τους Σπερς, που χάνουν την κυριαρχία τους κάτω από τα καλάθια.
San Antonio Spurs star Victor Wembanyama (concussion protocol) has been ruled out of Game 3 against the Portland Trail Blazers.— Shams Charania (@ShamsCharania) April 25, 2026