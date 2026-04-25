ΝΒΑ: Στον Νικέιλ Αλεξάντερ-Ουόκερ το βραβείο του πιο βελτιωμένου παίκτη

Ο Καναδός γκαρντ έκανε τεράστιο step up την φετινή σεζόν με την Ατλάντα Χοκς και η εκπληκτική του σεζόν αναγνωρίστηκε με βραβείο από το NBA.

Ο Νικέιλ Αλεξάντερ-Ουόκερ το περασμένο καλοκαίρι μετακινήθηκε από τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς στους Ατλάντα Χοκς και η επίδρασή του στην πορεία των «γερακιών» για την είσοδο στα playοffs ήταν καθοριστική.

Ενδεικτικά είναι τα νούμερα που κατέγραψε ο Αλεξάντερ-Ουόκερ την περσινή σεζόν με τους Τίμπεργουλβς που είχε 9.4 πόντους, 0.6 κλεψίματα και 1.7 τρίποντα ανά αγώνα με 43.8% στα σουτ εντός παιδιάς.

Την φετινή σεζόν με την φανέλα των Χοκς ο Καναδός γκαρντ εκτόξευσε τα νούμερά του, έχοντας 20.8 πόντους, 1.3 κλεψίματα και 3.2 τρίποντα ανά ματς με 45.9% στα σουτ εντός παιδιάς.

Έτσι, ο Νικέιλ Αλεξάντερ-Ουόκερ επιβραβεύτηκε, αφού αναδείχθηκε ως ο πιο βελτιωμένος παίκτης στο NBA, με την Λίγκα να αναγνωρίζει την σαφή βελτίωση του 27χρονου καλαθοσφαιριστή.