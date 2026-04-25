Σοκ στους Ρόκετς: Χάνει το Game 3 με τους Λέικερς ο Ντουράντ!

Οι Χιούστον Ρόκετς βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο, αφού χάνουν με 2-0 στη σειρά με τους Λέικερς και καλούνται να διαχειριστούν πλέον την απουσία του ηγέτη τους για τον τρίτο αγώνα!

Ο Κέβιν Ντουράντ που απουσίασε και από το πρώτο ματς λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο, αυτή τη φορά υπέστη διάστρεμμα στον αστράγαλο στην τελευταία προπόνηση του Χιούστον.

Έτσι, ο πολύπειρος φόργουορντ τέθηκε νοκ άουτ για το Game 3 με τους Λέικερς, την ώρα που οι Ρόκετς καλούνται να μείνουν «ζωντανοί» στη σειρά μετά τις δύο σερί νίκες των «Λιμνάνθρωπων».

H σειρά πλέον έχει μεταφερθεί στο Χιούστον για τα Game 3 και 4, όμως οι Ρόκετς χάνουν μεγάλο μέρος της επίθεσής τους με την απουσία του Ντουράντ.