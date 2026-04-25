Πασκουάλ: «Δεν είχαμε τη σωστή νοοτροπία»

Ο Τσάβι Πασκουάλ μετά τον αποκλεισμό της Μπαρτσελόνα από την Μονακό, στάθηκε στην λανθασμένη νοοτροπία που είχε η ομάδα του στην αναμέτρηση με τους Μονεγάσκους.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Πάντα μας έλειπε κάτι. Η απόδοση της ομάδας στο δεύτερο ημίχρονο ήταν διαφορετική, αλλά στο πρώτο δεν είχαμε ούτε τη φυσική ούτε τη πνευματική δύναμη για να ανταγωνιστούμε. Όταν τραυματίστηκε ο Σατοράνσκι, χάσαμε ξανά τον προσανατολισμό μας. Στο δεύτερο ημίχρονο καταφέραμε να μπούμε ξανά στο παιχνίδι παίζοντας διαφορετικά, με τον Ντάριο Μπριθουέλα και τον Χουάνι Μάρκος, αλλά δεν ήταν αρκετό.



Πέρα από αυτό το παιχνίδι, η ομάδα πέρασε μια ασταθή σεζόν, γεμάτη τραυματισμούς και σκαμπανεβάσματα: μας έχουν συμβεί πάρα πολλά. Έχουμε χάσει δύο ή τρεις νίκες που ξεκάθαρα θα έπρεπε να έχουμε πάρει. Πάντα κυνηγούσαμε το σκορ, χρειάστηκε πολλές φορές να επανεφεύρουμε τον εαυτό μας. Η ομάδα επηρεάστηκε πολλές φορές από τραυματισμούς. Μπήκαμε στην τελική ευθεία με την ευκαιρία να κερδίσουμε στο Κάουνας, αλλά μετά χάσαμε τον Σατοράνσκι και αυτό μας επηρέασε για τρία συνεχόμενα παιχνίδια. Νικήσαμε την Μπάγερν Μονάχου και τον Ερυθρό Αστέρα, αλλά συνέβη ξανά σήμερα και δεν ήταν αρκετό.



Ο Σατοράνσκι έχει πρόβλημα στη μέση. Του κάναμε ενέσεις, προσπάθησε, αλλά δεν μπόρεσε να συνεχίσει. Ήταν δύσκολο να επιστρέψουμε στο παιχνίδι και συναισθηματικά· δεν τα καταφέραμε μέχρι το ημίχρονο και τότε ήταν ήδη αργά.



Τώρα έχουμε το παιχνίδι την Κυριακή το πρωί. 36 ώρες μετά την απογοήτευση δεν θα είναι εύκολο να παίξουμε, αλλά πρέπει να ανασυνταχθούμε και να προχωρήσουμε. Απομένουν επτά αγώνες στη Liga Endesa και πρέπει να τερματίσουμε στην καλύτερη δυνατή θέση, αν και θα είναι δύσκολο».