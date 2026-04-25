«Ο Πίτερς ήρθε σε συμφωνία με την Αρμάνι Μιλάνο για διετές συμβόλαιο»!

Προς την Αρμάνι Μιλάνο οδεύει ο Άλεκ Πίτερς ενόψει της νέας σεζόν, σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει Ιταλός δημοσιογράφος.

Όπως αναφέρει ο Αλεσάντρο Λουίτζι Μάτζι σε ανάρτησή του στο «Χ», ο Αμερικανός φόργουορντ που αγωνίζεται στον Ολυμπιακό, έχει έρθει σε καταρχήν συμφωνία με την ιταλική ομάδα για συμβόλαιο διετούς διάρκειας.

«Είναι το μεγάλο θέμα συζήτησης στην Ιταλία, οπότε ήρθε η ώρα να ανακοινώσουμε ότι η συμφωνία είναι σχεδόν ολοκληρωμένη. Ο Alec Peters έχει φτάσει σε προκαταρκτική συμφωνία για δύο σεζόν με την Olimpia Milano.

Όλες οι λεπτομέρειες θα είναι διαθέσιμες αύριο το πρωί στο RealOlimpiaMilano. Και αυτό δεν είναι όλο», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο Ιταλός δημοσιογράφος που ασχολείται με το ρεπορτάζ της Αρμάνι Μιλάνο.