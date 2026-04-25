«Ο Πίτερς ήρθε σε συμφωνία με την Αρμάνι Μιλάνο για διετές συμβόλαιο»!

Όπως αναφέρει ο Αλεσάντρο Λουίτζι Μάτζι σε ανάρτησή του στο «Χ», ο Αμερικανός φόργουορντ που αγωνίζεται στον Ολυμπιακό, έχει έρθει σε καταρχήν συμφωνία με την ιταλική ομάδα για συμβόλαιο διετούς διάρκειας.
«Είναι το μεγάλο θέμα συζήτησης στην Ιταλία, οπότε ήρθε η ώρα να ανακοινώσουμε ότι η συμφωνία είναι σχεδόν ολοκληρωμένη. Ο Alec Peters έχει φτάσει σε προκαταρκτική συμφωνία για δύο σεζόν με την Olimpia Milano.
Όλες οι λεπτομέρειες θα είναι διαθέσιμες αύριο το πρωί στο RealOlimpiaMilano. Και αυτό δεν είναι όλο», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο Ιταλός δημοσιογράφος που ασχολείται με το ρεπορτάζ της Αρμάνι Μιλάνο.
🚨 It’s the talk of the town in Italy, so it’s time to announce that the deal is all but done. Alec Peters has reached a preliminary agreement for two seasons with Olimpia Milano.— Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) April 24, 2026
All the details will be available tomorrow morning on RealOlimpiaMilano. And that’s not all. pic.twitter.com/o1EmtF7uIP