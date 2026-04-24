Οι ώρες των Game 3 και 4 του Ολυμπιακός-Μονακό

Συγκεκριμένα ο τρίτο αγώνας της σειράς έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 5 Μαΐου στις 20:45, ενώ αν χρειαστεί τέταρτος αγώνας, αυτός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 7 Μαΐου στις 20:30.
Αναλυτικά τo πρόγραμμα της σειράς
Game 1: Ολυμπιακός – Μονακό – Τρίτη 28 Απριλίου στις 21:00
Game 2: Ολυμπιακός – Μονακό – Πέμπτη 30 Απριλίου στις 21:00
Game 3: Μονακό – Ολυμπιακός – Τρίτη 5 Μαΐου στις 20:45
Game 4: Μονακό – Ολυμπιακός – Πέμπτη 7 Μαΐου στις 20:30 (αν χρειαστεί)
Game 5: Ολυμπιακός – Μονακό – Τρίτη 12 ή Τετάρτη 13 Μαΐου (αν χρειαστεί, η ημέρα και η ώρα θα ανακοινωθούν)