Οι ώρες των Game 3 και 4 του Ολυμπιακός-Μονακό

Ο Ολυμπιακός θα τεθεί αντιμέτωπος με την Μονακό στα playoffs της Euroleague και έγιναν γνωστές οι ώρες διεξαγωγής των Game 3 και 4 (αν χρειαστεί), που θα διεξαχθούν στην έδρα των Μονεγάσκων.

Συγκεκριμένα ο τρίτο αγώνας της σειράς έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 5 Μαΐου στις 20:45, ενώ αν χρειαστεί τέταρτος αγώνας, αυτός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 7 Μαΐου στις 20:30.

Αναλυτικά τo πρόγραμμα της σειράς

Game 1: Ολυμπιακός – Μονακό – Τρίτη 28 Απριλίου στις 21:00

Game 2: Ολυμπιακός – Μονακό – Πέμπτη 30 Απριλίου στις 21:00

Game 3: Μονακό – Ολυμπιακός – Τρίτη 5 Μαΐου στις 20:45

Game 4: Μονακό – Ολυμπιακός – Πέμπτη 7 Μαΐου στις 20:30 (αν χρειαστεί)

Game 5: Ολυμπιακός – Μονακό – Τρίτη 12 ή Τετάρτη 13 Μαΐου (αν χρειαστεί, η ημέρα και η ώρα θα ανακοινωθούν)