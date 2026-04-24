Συμπληρώθηκε το παζλ των play offs - Την Τρίτη η πρεμιέρα των δυο «αιωνίων»

Η Μονακό λύγισε την Μπαρτσελόνα στο τελευταίο ματς των play-in και συμπλήρωσε το παζλ των στα play-οff. Tην Τρίτη (28/4) η πρεμιέρα των δυο «αιωνίων» σε Ισπανία και ΣΕΦ αντίστοιχα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα: Game 1 Τρίτη 28 Απριλίου 20:45 Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις

21:00 Ολυμπιακός - Μονακό

21:45 Βαλένθια - Παναθηναϊκός Τετάρτη 29 Απριλίου 21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ Game 2 Πέμπτη 30 Απριλίου 20:45 Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις

21:00 Ολυμπιακός - Μονακό

21:45 Βαλένθια - Παναθηναϊκός Παρασκευή 1 Μαϊου 21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ Game 3 Τρίτη 5 Μαΐου Μονακό - Ολυμπιακός (δεν έχει οριστεί ώρα)

19:00 Χάποελ Τελ Αβίβ - Ρεάλ Μαδρίτης Τετάρτη 6 Μαΐου 20:00 Ζαλγκίρις - Φενέρμπαχτσε

21:15 Παναθηναϊκός - Βαλένθια Game 4 (αν χρειαστεί) Πέμπτη 7 Μαΐου Μονακό - Ολυμπιακός

21:00 Χάποελ Τελ Αβίβ - Ρεάλ Μαδρίτης Παρασκευή 8 Μαΐου 20:00 Ζαλγκίρις - Φενέρμπαχτσε

21:15 Παναθηναϊκός - Βαλένθια Game 5 (αν χρειαστεί) 12/13 Μαΐου Ολυμπιακός - Μονακό

Φενέρμπαχτσε - Ζαλγκίρις

Βαλένθια - Παναθηναϊκός

Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ Τα ζευγάρια στο Final-4 της Αθήνας: Ολυμπιακός ή Μονακό - Φενέρ ή Ζαλγκίρις Βαλένθια ή Παναθηναϊκός - Ρεάλ Μαδρίτης ή Χάποελ