Συμπληρώθηκε το παζλ των play offs - Την Τρίτη η πρεμιέρα των δυο «αιωνίων»

Αναλυτικά το πρόγραμμα:
Game 1
Τρίτη 28 Απριλίου
20:45 Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις
21:00 Ολυμπιακός - Μονακό
21:45 Βαλένθια - Παναθηναϊκός
Τετάρτη 29 Απριλίου
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ
Game 2
Πέμπτη 30 Απριλίου
20:45 Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις
21:00 Ολυμπιακός - Μονακό
21:45 Βαλένθια - Παναθηναϊκός
Παρασκευή 1 Μαϊου
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ
Game 3
Τρίτη 5 Μαΐου
Μονακό - Ολυμπιακός (δεν έχει οριστεί ώρα)
19:00 Χάποελ Τελ Αβίβ - Ρεάλ Μαδρίτης
Τετάρτη 6 Μαΐου
20:00 Ζαλγκίρις - Φενέρμπαχτσε
21:15 Παναθηναϊκός - Βαλένθια
Game 4 (αν χρειαστεί)
Πέμπτη 7 Μαΐου
Μονακό - Ολυμπιακός
21:00 Χάποελ Τελ Αβίβ - Ρεάλ Μαδρίτης
Παρασκευή 8 Μαΐου
20:00 Ζαλγκίρις - Φενέρμπαχτσε
21:15 Παναθηναϊκός - Βαλένθια
Game 5 (αν χρειαστεί)
12/13 Μαΐου
Ολυμπιακός - Μονακό
Φενέρμπαχτσε - Ζαλγκίρις
Βαλένθια - Παναθηναϊκός
Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ
Τα ζευγάρια στο Final-4 της Αθήνας:
Ολυμπιακός ή Μονακό - Φενέρ ή Ζαλγκίρις
Βαλένθια ή Παναθηναϊκός - Ρεάλ Μαδρίτης ή Χάποελ