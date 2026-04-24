MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Συμπληρώθηκε το παζλ των play offs - Την Τρίτη η πρεμιέρα των δυο «αιωνίων»

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
0
Η Μονακό λύγισε την Μπαρτσελόνα στο τελευταίο ματς των play-in και συμπλήρωσε το παζλ των στα play-οff. Tην Τρίτη (28/4) η πρεμιέρα των δυο «αιωνίων» σε Ισπανία και ΣΕΦ αντίστοιχα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Game 1

Τρίτη 28 Απριλίου

20:45 Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις
21:00 Ολυμπιακός - Μονακό 
21:45 Βαλένθια - Παναθηναϊκός

Τετάρτη 29 Απριλίου

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ

Game 2

Πέμπτη 30 Απριλίου

20:45 Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις
21:00 Ολυμπιακός - Μονακό 
21:45 Βαλένθια - Παναθηναϊκός

Παρασκευή 1 Μαϊου

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ

Game 3

Τρίτη 5 Μαΐου

Μονακό - Ολυμπιακός (δεν έχει οριστεί ώρα)
19:00 Χάποελ Τελ Αβίβ - Ρεάλ Μαδρίτης

Τετάρτη 6 Μαΐου

20:00 Ζαλγκίρις - Φενέρμπαχτσε
21:15 Παναθηναϊκός - Βαλένθια

Game 4 (αν χρειαστεί)

Πέμπτη 7 Μαΐου 

Μονακό - Ολυμπιακός
21:00 Χάποελ Τελ Αβίβ - Ρεάλ Μαδρίτης

Παρασκευή 8 Μαΐου 

20:00 Ζαλγκίρις - Φενέρμπαχτσε
21:15 Παναθηναϊκός - Βαλένθια

Game 5 (αν χρειαστεί)

12/13 Μαΐου

Ολυμπιακός - Μονακό
Φενέρμπαχτσε - Ζαλγκίρις
Βαλένθια - Παναθηναϊκός
Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ

Τα ζευγάρια στο Final-4 της Αθήνας: 

Ολυμπιακός ή Μονακό - Φενέρ ή Ζαλγκίρις

Βαλένθια ή Παναθηναϊκός - Ρεάλ Μαδρίτης ή Χάποελ

Συμπληρώθηκε το παζλ των play offs - Την Τρίτη η πρεμιέρα των δυο «αιωνίων»