Οι μεταδόσεις των εθνικών πρωταθλημάτων αυτό το Σαββατοκύριακο

Η αγωνιστική δράση συνεχίζεται με αναμετρήσεις σε Play Off και Play Out για τα πρωταθλήματα της National League 1 και National League 2, καθώς και με τους τελικούς ανόδου της Α2 Γυναικών ανάμεσα σε Πάνθηρες Καβάλας και Άρη.

Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν σε απευθείας μετάδοση μέσω του επίσημου καναλιού της ΕΟΚ στο YouTube.



Αναλυτικά το πρόγραμμα των μεταδόσεων:

Α2 Εθνική Γυναικών

12:30 ΑΚ Καβάλας Οι Πάνθηρες-ΑΣ Άρης Θεσσαλονίκης, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ

National League 1

13:00 ΟΦΗ-Ερμής Αργυρούπολης, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ

17:00 ΑΣ Ιωνικός Ιωνίας-ΓΣ Ελευθερούπολης, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ

17:00 ΔΕΚΑ-Αρετσού Καλαμαριάς, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ

National League 2

13:00 ΓΕ Αγίων Αναργύρων-Πανναξιακός, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ

17:00 ΑΕ Βαρθολομιού-ΓΣ Γαργαλιάνων, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ

17:00 ΕΦΑΟ Ζωγράφου-ΚΑΟ Μελισσίων, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ

17:00 ΜΓΣ Ανόρθωσις Βόλου-Σύλλας Λ. Αιδηψού, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ

17:00 ΑΟ Γαλάτιστας-Εκπ. Φρυγανιώτη, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ

17:00 ΑΠΣ Ασπίς Ξάνθης-ΜΕΝΤ, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ

19:00 ΓΣ Απόλλων Σμύρνης-ΑΕ Ίκαρου Καλλιθέας, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ