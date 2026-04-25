Οι μεταδόσεις των εθνικών πρωταθλημάτων αυτό το Σαββατοκύριακο

Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν σε απευθείας μετάδοση μέσω του επίσημου καναλιού της ΕΟΚ στο YouTube.
Αναλυτικά το πρόγραμμα των μεταδόσεων:
Α2 Εθνική Γυναικών
12:30 ΑΚ Καβάλας Οι Πάνθηρες-ΑΣ Άρης Θεσσαλονίκης, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ
National League 1
13:00 ΟΦΗ-Ερμής Αργυρούπολης, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ
17:00 ΑΣ Ιωνικός Ιωνίας-ΓΣ Ελευθερούπολης, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ
17:00 ΔΕΚΑ-Αρετσού Καλαμαριάς, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ
National League 2
13:00 ΓΕ Αγίων Αναργύρων-Πανναξιακός, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ
17:00 ΑΕ Βαρθολομιού-ΓΣ Γαργαλιάνων, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ
17:00 ΕΦΑΟ Ζωγράφου-ΚΑΟ Μελισσίων, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ
17:00 ΜΓΣ Ανόρθωσις Βόλου-Σύλλας Λ. Αιδηψού, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ
17:00 ΑΟ Γαλάτιστας-Εκπ. Φρυγανιώτη, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ
17:00 ΑΠΣ Ασπίς Ξάνθης-ΜΕΝΤ, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ
19:00 ΓΣ Απόλλων Σμύρνης-ΑΕ Ίκαρου Καλλιθέας, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ