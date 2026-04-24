«Πράσινη» τρέλα: Sold-out και... καμίνι το Telekom Center στο Game 3 με την Βαλένθια!

Μόλις έξι ώρες στον αέρα... άντεξαν τα εισιτήρια του Παναθηναϊκού για το Game 3 των play-offs κόντρα στην Βαλένθια. Η «πράσινη» ΚΑΕ με ανακοίνωση της γνωστοποίησε το sold - out και το Telekom Center αναμένεται... καμίνι.
«Σε λιγότερο από 6 ώρες, στείλατε ένα σαφές μήνυμα: Το γήπεδό μας είναι έτοιμο για μια ακόμη μάχη!
Τα εισιτήρια για τον τρίτο αγώνα εναντίον της Βαλένθια έχουν εξαντληθεί. Η αφοσίωσή σας είναι η δύναμη που μας ωθεί, και την Τετάρτη 6 Μαΐου, η ατμόσφαιρα στο Telekom Center Athens θα είναι απλά ΕΚΡΗΚΤΙΚΗ»
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:
𝗦𝗢𝗟𝗗 𝗢𝗨𝗧: 𝗣𝗟𝗔𝗬𝗢𝗙𝗙𝗦 𝗘𝗗𝗜𝗧𝗜𝗢𝗡 💥🏠— Panathinaikos BC (@Paobcgr) April 24, 2026
In less than 6 hours, you’ve sent a clear message: Our home is ready for another battle! 🔥
The tickets for Game 3 against @valenciabasket are officially gone. Your loyalty is the force that drives us, and on Wednesday May… pic.twitter.com/B3rHb5iKYm