«Πράσινη» τρέλα: Sold-out και... καμίνι το Telekom Center στο Game 3 με την Βαλένθια!

Οι φίλοι του Παναθηναϊκού εξαφάνισαν σε μόλις έξι ώρες τα εισιτήρια για το Game 3 κόντρα στην Βαλένθια, με την «πράσινη» ΚΑΕ να ανακοινώνει το Sold-out.

Μόλις έξι ώρες στον αέρα... άντεξαν τα εισιτήρια του Παναθηναϊκού για το Game 3 των play-offs κόντρα στην Βαλένθια. Η «πράσινη» ΚΑΕ με ανακοίνωση της γνωστοποίησε το sold - out και το Telekom Center αναμένεται... καμίνι.

«Σε λιγότερο από 6 ώρες, στείλατε ένα σαφές μήνυμα: Το γήπεδό μας είναι έτοιμο για μια ακόμη μάχη!

Τα εισιτήρια για τον τρίτο αγώνα εναντίον της Βαλένθια έχουν εξαντληθεί. Η αφοσίωσή σας είναι η δύναμη που μας ωθεί, και την Τετάρτη 6 Μαΐου, η ατμόσφαιρα στο Telekom Center Athens θα είναι απλά ΕΚΡΗΚΤΙΚΗ»

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού: