Στην κορυφαία πεντάδα του Eurocup η Μαριέλλα Φασούλα

Η Μαριέλλα Φασούλα βρίσκεται στην κορυφαία πεντάδα του Eurocup γυναικών με την φανέλα της Μπεσίκτας.

Η Μαριέλλα Φασούλα έκανε μια τρομερή χρονιά με την φανέλα της Μπεσίκτας στο Eurocup γυναικών, και συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία πεντάδα της διοργάνωσης.

Πλέον η Ελληνίδα σέντερ, διεκδικεί μια θέση στο WNBA, καθώς υπέγραψε συμβόλαιο rookie scale με τους Golden State Valkyries, και θα συμμετάσχει στο training camp.

Με 18.9 πόντους, 9.6 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 22 βαθμούς αξιολόγησης κατά μέσο όρο, ολοκλήρωσε την χρονιά στο Eurocup με την τουρκική ομάδα.