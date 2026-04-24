Στην κορυφαία πεντάδα του Eurocup η Μαριέλλα Φασούλα

Η Μαριέλλα Φασούλα έκανε μια τρομερή χρονιά με την φανέλα της Μπεσίκτας στο Eurocup γυναικών, και συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία πεντάδα της διοργάνωσης.
Πλέον η Ελληνίδα σέντερ, διεκδικεί μια θέση στο WNBA, καθώς υπέγραψε συμβόλαιο rookie scale με τους Golden State Valkyries, και θα συμμετάσχει στο training camp.
Με 18.9 πόντους, 9.6 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 22 βαθμούς αξιολόγησης κατά μέσο όρο, ολοκλήρωσε την χρονιά στο Eurocup με την τουρκική ομάδα.
Who’s your favorite? 🔥— EuroCup Women (@EuroCupWomen) April 24, 2026
The fans have spoken — meet the #EuroCupWomen Team of the Season 🌟
🔗: https://t.co/2t0YeDQDzd pic.twitter.com/XKdIcflLec